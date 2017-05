El Barça comunica a Masip que no compta amb ell

El Barça comença a confeccionar la plantilla de la temporada que ve. A més de pensar i treballar ja en possibles incorporacions estiuenques, la secretaria tècnica també té clar quines baixes vol donar. Per a algunes es necessita una oferta que vingui de fora, però d'altres depenen del club. I ahir es va prendre la primera decisió, que afecta un membre del primer equip, ja que el club blaugrana va comunicar a Jordi Masip (acaba contracte el 30 de juny) que no compta amb ell per a la temporada que ve, tot i que a principi d'aquest any el Barça i el porter de Sabadell havien acordat de manera verbal la continuïtat del vallesà, que acceptava així seguir un any més al Barça malgrat no jugar gairebé mai. L'adéu de Luis Enrique, gran valedor de tenir tres porters al primer equip, però, ha capgirat la truita. Sembla que el proper entrenador de l'equip, que el club encara no ha fet oficial no vol tenir tres opcions per a la porteria del primer equip. La idea del nou tècnic sembla que és tenir dos porters del primer equip –Marc-André ter Stegen i Jasper Cillessen– i fer pujar el porter del filial sempre que ho necessiti. Per aquest motiu, el Barça ha decidit prescindir dels serveis del porter català, que ara haurà de buscar equip.

Segons algunes informacions sorgides els últims dies, Jordi Masip, que tenia previst seguir al Barça, havia desestimat algunes ofertes, per exemple la del Red Bull Salzburg d'Òscar Garcia, que li havia promès que lluitaria de tu a tu amb l'altre porter de l'equip.

Gairebé inèdit