Es busca un interior de qualitat contrastada

Malgrat que al mig del camp actual del Barça hi ha un clar overbooking, el gran objectiu de la secretaria tècnica és fitxar aquest estiu un interior de primeríssim nivell, un jugador que formi part del teòric onze de gala, alternant-se amb Rakitic i Iniesta. La tasca de recerca, doncs, està sent d'allò més complexa, ja que hi ha molts pocs noms en el mercat capaços de rendir de la nit al dia en un equip amb un estil de joc tan complex i marcat com el del Barça. A hores d'ara, tots els dits assenyalen cap a l'italià Marco Verratti, un futbolista que amb només 24 anys ja s'ha erigit en un dels millors migcampistes del món, amb una enorme qualitat amb la pilota als peus, però també capaç de desgastar-se físicament i de sobresortir en les tasques defensives. El problema, és clar –i malgrat que el Barça estaria disposat a fer una gran inversió per aconseguir els seus serveis– és que el PSG no té cap intenció de desprendre's de Verratti, que haurà de fer un esforç si realment vol canviar d'aires i aterrar al Camp Nou. Podria ser, doncs, un dels grans serials de l'estiu.