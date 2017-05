Arda, Samper i Aleñá, tres casos a resoldre

Molt haurien de canviar les coses perquè Arda Turan, Samper i Aleñá formessin part de la primera plantilla del Barça el curs vinent, tot i que amb resolucions diferents. El turc, que va ser fitxat com a interior però que ha tingut el millor rendiment jugant a l'extrem, és un dels futbolistes que el Barça ha posat en el mercat, tant perquè es considera que encara disposa de cartell com perquè té una fitxa que no s'adequa al rendiment que ofereix. En segon lloc, el club haurà de decidir què fa amb Sergi Samper, que tornarà a Barcelona un cop acabi la seva cessió al Granada. Com l'estiu passat, la idea, sempre que el nou entrenador no digui el contrari, és tornar-lo a cedir a un equip de la primera divisió. Finalment hi ha el cas de Carles Aleñá, un futbolista que compta, i molt, en els plans de futur, però que difícilment tindrà minuts en un Barça amb tants migcampistes. Si el filial puja a la segona divisió A, Aleñá continuarà progressant al Miniestadi, mentre que si el Barça B continua a la segona B, el club mirarà de trobar-li una sortida en forma de cessió.