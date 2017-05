Medul·lar congestionada

Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Andrés Iniesta, André Gomes, Rafinha i Denis Suárez, més Arda Turan, que ha anat alternant la posició d'extrem i la d'interior, i Sergi Roberto, que amb la incorporació d'un lateral dret, la temporada vinent tot fa preveure que tornarà a la seva posició natural. Són els vuit migcampistes que hi ha ara mateix a la plantilla blaugrana. Un excés de jugadors en una línia del camp que, a més, és una de les que es reforçarà aquest estiu, amb el fitxatge d'un interior de primer nivell. La porta de sortida, doncs, està oberta, i són diversos els migcampistes en nòmina que tenen tots els números per agafar-la. Entre altres coses, per fer calaix i per afrontar d'aquesta manera amb èxit tots els fitxatges que s'han de fer. D'entrada, Arda Turan, amb qui el club no compta i amb la venda del qual espera recuperar bona part de la inversió que va fer per ell. També podrien seguir els passos del turc homes com Rafinha, Denis o André Gomes. Tot dependrà de les ofertes que arribin per ells, del seu desig de tenir més o menys minuts i també de l'opinió del nou entrenador.

El que és clar és que, a banda del nou migcampista, Busquets, Rakitic i Iniesta continuaran sent peces clau en l'engranatge blaugrana. També es preveu que el rol de Sergi Roberto, ja com a migcampista tot i que sense oblidar la seva polivalència, sigui molt important. Tot plegat fa alhora molt complicat que jugadors com Sergi Samper, que el 30 de juny acaba la seva cessió al Granada, i Carles Aleñá –falta per veure si el filial puja o no a segona A–, tinguin lloc en la plantilla de la temporada que ve, encara que no es pot descartar del tot. El nombre de migcampistes que finalment deixaran el club serà, de fet, clau per acabar de definir la seva situació.