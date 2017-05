El Barça tindrà un equip en la lliga femenina americana

La directiva del Barça es va reunir ahir en sessió ordinària a Cornellà. Va sortir del Camp Nou per fer una de les ja clàssiques reunions itinerants al Museu Agbar de les Aigües i commemorar els 150 anys d'Aigües de Barcelona. La directiva va decidir que el club tindrà un equip en la lliga femenina professional dels Estats Units, actualment formada per deu clubs, a partir de l'any 2018, així que es convertirà en el primer club europeu que entra en aquesta competició. La decisió s'ha pres després de la feina feta per l'oficina que el club va inaugurar a Nova York. “El futbol és creixent als Estats Units, i encara més el femení. La selecció femenina dels Estats Units és de les més importants del món. La marca Barça tindrà una importància cabdal, podrà créixer”, va dir Josep Vives, portaveu de la directiva blaugrana.

Vives va valorar altres qüestions de l'actualitat blaugrana, com la imputació del club en dos casos judicials, el dels columbaris i el cas Neymar-DIS. “Pel que fa als columbaris, el club se sent víctima perquè s'ha utilitzat la seva imatge i perquè s'ha frustrat un possible negoci. El club no hi té cap responsabilitat. Pel que fa al cas Neymar 2, el mateix jutge De la Mata diu que no considera que hi hagi causa penal, crec que tothom es pot adonar de quina és la situació i per això ens defensarem”, va dir el portaveu de la directiva, que es va congratular de la sanció de 3.500 euros imposada a Al-Thani, president del Màlaga “perquè aquest fets no podien quedar sense sanció, són inacceptables”.

Vives també es va mostrar content “per la resposta a l'homenatge a Wembley”. “Els protagonistes tenen il·lusió per retrobar-se. La gent que vingui s'endurà una gran sorpresa i viurà un dia que no oblidarà mai.”