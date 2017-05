Preparat per fer el salt

Manuel Márquez Roca (Barcelona, 7 de setembre del 1968) triomfa com a entrenador a les illes Canàries. Extècnic de la Penya Anguera, el Prat, l'Europa, el Badalona, l'Espanyol B i el Sant Andreu, i després d'haver aconseguit dos ascensos amb el Prat i haver fet dues fases d'ascens amb el Badalona, l'estiu passat va agafar les maletes i va acceptar una oferta de la UD Las Palmas per dirigir el filial. “Fa molts anys que conec Tonono, director de formació de la UD Las Palmas des de fa molt de temps. Sempre m'havia dit que li feia il·lusió que jo treballés allà i aquest estiu m'ho va proposar. No m'ho vaig pensar, perquè sempre havia simpatitzat amb aquest club perquè el meu pare era d'aquí. I aquí estic, treballant”, diu Márquez, que ja està preparat per a la fase d'ascens a segona divisió B després que el seu equip hagi guanyat el grup XII de tercera divisió. “Vam començar el curs massa irregulars, en la sisena jornada estàvem per la meitat de la classificació. Crec que era lògic dins d'un procés d'adaptació dels jugadors a un entrenador nou i sobretot meu cap a ells, perquè era jo qui s'havia d'adaptar a la gent d'aquí, però ja tenia la sensació que érem superiors. Si sabia gestionar bé el grup, estava segur que faríem una bona temporada.” I l'han fet. Las Palmas Atlético suma 91 punts quan falta una jornada, només ha perdut dos partits, va ser campió quan en faltaven sis i va batre el rècord de punts de la tercera canària, que tenia el Corralejo, amb 86 punts, des de l'any 1996. Té 26 punts d'avantatge sobre el segon classificat, el San Fernando. Una trajectòria excel·lent que hauria de culminar amb l'ascens. “Estem en un club atípic. L'ascens no és una obligació. Prefereixen que hi hagi dos o tres futbolistes per al primer equip que l'ascens, però no negaré que, com a equip, volem pujar. Crec que per un futbolista és millor fer el salt a primera des de segona B, tot i que també és cert que Tana va passar de primera regional a segona o Roque Mesa i David Simón des de tercera”, explica l'entrenador del filial de la UD Las Palmas, que està encantat amb la filosofia d'un club que aposta decididament per la gent del planter. “Al principi ho van fer per un tema econòmic, però després per convenciment. S'ha demostrat que el jugador canari té molt nivell tècnic i quan s'ajunten uns quants ho fan molt bé. Tenen la pilota, un gran joc de combinació, tenen algun problema en defensa, però és normal. Forma part del seu estil de vida, alegre. Amb la pilota, són feliços. Quan entrenava a Catalunya, moltes vegades havia d'anar a trucar a la porta del vestidor perquè els jugadors sortissin a entrenar-se. Aquí, no ho he hagut de fer mai. Sempre els trobes fent tocs amb la pilota, jugant a futbol tennis... A més, aquí tenen un parell de coses que allà no tenen. Una és el clima i l'altra, que els nanos encara juguen al carrer. Sempre veus nanos jugant al parc, a les platges...”

Márquez i el seu equip esperen el sorteig de dilluns per tenir rival, conscients que no serà fàcil pujar a la primera i reconeixent que tenen problemes quan juguen a la Península. “El primer equip només ha guanyat un partit en tota la lliga i el juvenil de divisió d'honor va caure a la primera en la copa de campions. Aquí diuen que hauríem de fer tornejos fora de les illes per saber el nostre nivell. Jo crec que és un problema mental, de perdre la por, perquè de nivell, els jugadors canaris, en tenen molt”, explica l'entrenador català, que ha vist com dos dels seus jugadors han debutat en el primer equip aquest curs, Benito i Eric Expósito, i creu que alguns més faran la pretemporada el curs vinent amb els grans.

De fet, ell, que té tres anys més de contracte amb el club canari, és un dels principals candidats a substituir Quique Setién en el primer equip el curs vinent. No vol parlar d'aquesta possibilitat perquè prefereix estar centrat en la fase d'ascens, però no amaga que li faria il·lusió formar tàndem amb Juan Carlos Valerón, que allà és com Messi per al Barça i que l'ha ajudat molt durant tot aquest any. De fet, Valerón és el seu gran avalador i qui insisteix un dia sí i un altre també al president i la comissió esportiva que l'aposta per la temporada vinent ha de ser Márquez, entrenador que només té bones paraules per a Setién, que s'acomiadarà de l'afició contra el Barça. “És un entrenador top de la lliga. El tracte és molt proper, som veïns, hem conversat molt. És una llàstima que el final enteli una gran primera volta.” Parla qui potser el curs vinent serà el seu substitut.