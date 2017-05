Clos Gómez és l'escollit

Carlos Clos Gómez, del col·legi aragonès i amb una llarga trajectòria arbitrant a primera divisió –dotze temporades–, serà l'encarregat de dirigir la final de copa entre el Barça i l'Alavés del 27 de maig al Vicente Calderón. Així ho va anunciar ahir el comitè d'àrbitres, que també va nomenar els assistents: Raúl Cabañero Martínez, Diego Barbero Sevilla, Alejandro Hernández Hernández i Teodoro Sobrino Magán.

Gairebé no cal retrocedir per trobar l'última vegada que Clos Gómez va arbitrar els dos finalistes. Va ser tot just fa tres mesos (11 de febrer), coincidint amb l'Alavés-Barça de la jornada 22. Aquell dia els blaugrana es van imposar per un clar 0-6, però Aleix Vidal es va fer una greu lesió al turmell dret, conseqüència d'una forta entrada de Theo Hernández. Una acció que Clos Gómez no va castigar amb falta.

Aquest curs l'aragonès, de 44 anys, també ha dirigit el Barça-Sevilla –2-0 favorable als blaugrana–, així com el clàssic de la primera volta al Camp Nou, resolt amb empat (1-1).