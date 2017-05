Des que Luis Enrique va anunciar que deixava el Barça a finals de temporada i fins que el Barça no anunciï el seu substitut –fet que ja van dir responsables del club blaugrana que no passarà fins que acabi la temporada, després de la final de copa–, els rumors estaran en l'ordre del dia. I Ernesto Valverde és un dels més ben situats per ocupar la banqueta del Barça a partir de l'1 de juliol, i és habitual que sigui qüestionat sobre el seu futur. Ahir, en la roda de premsa prèvia al partit que jugarà demà l'Athletic Club contra el Leganés, l'entrenador extremeny, que dirigeix el conjunt de Bilbao des de la temporada 2013/14, va tornar a ser interpel·lat sobre si ocuparà la banqueta de San Mamés la temporada que ve. El Txingurri, però, no va voler respondre amb claredat, i va allargar el dubte sobre el seu futur: “No sé si és el meu comiat de San Mamés. No ho sé.” “És l'últim partit de la temporada a San Mamés, i és l'últim. No només per a mi, per a Gorka [Iraizoz] o per a alguns jugadors més..., no sabem per a qui. Segur que és l'últim per a Gorka, i és l'últim de la temporada. I el que hem de fer és sobretot guanyar”, va dir Ernesto Valverde, que continua sense revelar el seu futur, malgrat la insistència.

Fa només uns dies, el president de l'Athletic, Josu Urrutia, va assegurar que ell continuava comptant amb Valverde per al curs vinent i que “ningú del Barça” s'havia posat en contacte amb ell ni amb el club per parlar del futur del tècnic, que acaba el contracte amb l'entitat basca el 30 de juny que ve.

