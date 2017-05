“Hi ha plantilla per solucionar la situació en defensa”

Eren les tres de la tarda i feia pocs minuts que Catalunya Ràdio havia avançat que Gerard Piqué havia estat ingressat al Vall d'Hebron a causa d'un virus estomacal. En aquell moment, Luis Enrique estava a punt de sortir a la sala de premsa de la ciutat esportiva per analitzar el duel contra Las Palmas. Qui millor, doncs, per confirmar la “baixa segura” del central de la Bonanova. “No s'ha pogut entrenar aquesta setmana, té malestar general”, va afegir el tècnic, que també va confirmar que el jugador arrossega la indisposició des de dimecres. “Esperem que es recuperi aviat”, li va desitjar.

L'absència de Piqué suposa un nou maldecap per al tècnic asturià, que tampoc pot comptar amb Sergi Roberto per sanció ni amb els lesionats Jérémy Mathieu i Aleix Vidal. “Però per a això tenim la plantilla, per solucionar aquesta situació i seguir sent competitius”, va ser el missatge optimista que va transmetre Luis Enrique. Però hi ha algun pla previst? Com és habitual, l'asturià va amagar les seves cartes: “Tinc diferents opcions, des de canviar sistema fins a utilitzar jugadors que no són habituals a la dreta.” Fins i tot va fer una lectura constructiva de la situació: “No deixa de ser un repte bonic veure com ens podem adaptar a les complicacions que se'ns presenten.”

L'alta mèdica que va rebre Lucas Digne després de l'entrenament d'ahir a la tarda –just abans d'agafar el vol cap a les illes Canàries– va ser una bona notícia a l'hora d'alleugerir les estretors defensives. A l'expedició també s'hi va sumar el central del filial Marlon Santos. “És una altra de les opcions que tenim”, va comentar Luis Enrique a l'hora de construir la línia defensiva. El que sí que va indicar és que ni les baixes ni el rival no han de condicionar el sistema tàctic de l'equip: “Farem servir el sistema que ens doni més avantatges; nosaltres no decidim en funció del rival.”

Molt més precís es va mostrar el tècnic a l'hora d'enumerar els perills de Las Palmas. De fet, va qualificar el partit de “dificultat màxima” i d'“especialment perillós”, fent referència a l'ambient que es genera a l'estadi de Gran Canària i al joc del rival. “És un dels equips que millor juga a futbol. Quan ens vam enfrontar al Camp Nou, tot i assolir un bon resultat [5-0] va caldre ser eficaç sense pilota. No et regala res”, va subratllar el preparador asturià.

En aquest sentit, no es refia de la irregularitat mostrada per Las Palmas en la segona volta: “Fora de casa no han aconseguit trobar la victòria, però a casa són un equip molt perillós.” Entre altres punts forts, va destacar la “idea col·lectiva” inculcada per Quique Setién, així com les “individualitats” de què disposa la plantilla local. “Espero un partit complicat i que ens generarà una gran exigència. Caldrà estar a un gran nivell per poder solucionar-lo”, va reiterar Luis Enrique.

Obrint el ventall al tram final del curs, va comentar que l'ànim dels jugadors, així com del cos tècnic, és el d'“explotar totes les opcions” de guanyar els dos títols encara en joc. “Estem en una final [de copa] i en l'altra competició estem lluitant fins a l'última jornada. Nosaltres tenim dos partits i el rival, tres. A veure què passa”, va subratllar. I en aquest escenari, es va mostrar prou optimista: “Al llarg de la història hem vist tota mena de situacions i resultats en les últimes jornades. Pot passar de tot.” Sense anar més lluny, podria el Sevilla sorprendre aquest vespre el Real Madrid al Santiago Bernabéu? “Ja fa molt de temps que només em fixo en el Barça”, va ser la curta resposta de l'asturià.