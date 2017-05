Divorci traumàtic

El 18 de març passat Quique Setién va convocar la premsa per anunciar que no seguiria al capdavant de la banqueta de la UD Las Palmas. “He comunicat a tota la plantilla i al president la meva decisió de no renovar amb el club a final de temporada. Les diferències s'han convertit en insalvables i el sentit comú em demanava no entorpir la planificació del club per buscar un nou entrenador”, va declarar el tècnic cantàbric.

“Em vaig equivocar en no destituir-lo quan va fer la roda de premsa en què va dir que no continuaria”, va dir dimecres el president del club canari, Miguel Ángel Ramírez, en una entrevista a la cadena regional Mírame TV, en què també va acusar el tècnic d'haver “menystingut” el club. “Si ell va ser el responsable que l'equip jugués a futbol i despertés il·lusió, ara és l'únic responsable del que està succeint”, afegia.

Remor, massa remor. Així es poden definir els últims mesos de la UD Las Palmas. L'enfrontament públic entre Quique Setién i la directiva ha estat el resultat d'una tensa i fallida negociació per renovar i que va tenir de tot menys discreció, amb retrets mutus per part de les dues parts, com els ja esmentats. Un sorollós divorci que posa fi a l'etapa de Setién a l'equip canari: Un any i mig marcat per l'aposta per un futbol atractiu que ha acumulat elogis.

Tot plegat s'ha vist esquitxat pels episodis d'indisciplina protagonitzats per part d'alguns jugadors del conjunt canari. Entre els més sonats: el positiu de Sergio Araujo en un control d'alcoholèmia mentre es dirigia a un entrenament –no era la primera denúncia–, una presumpta sortida nocturna per Madrid amb final accidentat i diversos càstigs públics a futbolistes titulars, com ara Aythami i Jonathan Viera. De fet, aquesta mateixa setmana ha transcendit la discussió entre Roque Mesa i Viera durant un entrenament que a punt va estar d'anar més enllà de les paraules. I com acostuma a passar en aquest casos, les polèmiques extraesportives han passat factura al camp. Tot just quatre victòries i dos empats en les últimes 17 jornades. La resta, derrotes (11). Fa un mes que l'equip no guanya –4-1 contra el Betis el 9 d'abril– i la sagnia pel que fa als gols encaixats s'ha intensificat les últimes setmanes: 15 gols rebuts en els últim cinc partits, en què només s'ha sumat un punt. En aquest escenari, el coixí de punts acumulat durant el primer tram de la temporada ha estat clau perquè la permanència no hagi estat un problema afegit durant la segona volta. De fet, fa tres setmanes que la tenen garantida (a hores d'ara Las Palmas és 14è amb 39 punts).

“Una mica sí que es va remoure tot arran de les negociacions per renovar Setién. Va treure algunes coses del vestidor i va començar a crear-se una situació estranya”, comenta Juan Pérez. Es tracta del president de la penya Vecindario, un dels principals grups de suport de la UD Las Palmas, amb gairebé 550 membres amb dret a vot. Pérez admet que els resultats dels darrers mesos, així com la creixent tensió extraesportiva, ha fet que a hores d'ara existeixi un ambient de “desgana” entre l'afició local. “Però entenem que els jugadors han de donar-ho tot aquest diumenge per intentar guanyar el Barça i animar la gent a abonar-se per a l'any que ve. Que la gent marxi de l'últim partit del curs de l'Estadiode Gran Canaria amb una sensació diferent.”, afegeix.

Els últims registres de Las Palmas en el campionat, així com el rebombori extraesportiu, no fomenten les expectatives que l'equip canari pugui sorprendre un Barça que no pot fallar. “Pensàvem que podríem acabar entre els sis primers de la classificació, però en la segona volta ens hem emportat una decepció. Per sort, teníem la permanència resolta”, comenta Pérez, que no creu que el camp s'ompli avui: “Els abonats no paguen, però Las Palmas ja no s'hi juga res i la sensació és que ens poden golejar. Això ha restat ànims a la gent.”

Ni amb Jesé i Halilovic