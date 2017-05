Obligats a allargar la lluita

Per ser campió de lliga el Barça necessita que el Madrid perdi un dels tres partits que li queden o que n'empati dos, però de res servirà una ensopegada dels blancs si els blaugrana no fan la seva feina. La consigna doncs, és clara: primer de tot, guanyar, i després, ja hi haurà temps per fixar-se en el que faci l'etern rival. Començant per avui a Las Palmas, on els de Luis Enrique afronten el seu penúltim partit del campionat i l'últim a domicili. A la mateixa hora, les 20 h, els de Zidane, que dimecres disputaran a Balaídos el partit que tenen pendent, rebran el Sevilla al Bernabéu.

En la visita dels blaugrana a l'Estadio de Gran Canaria, però, hi faltaran algunes peces molt importants: Sergi Roberto, sancionat per acumulació de targetes, i Gerard Piqué, a qui un procés víric estomacal li ha impedit entrenar-se aquesta setmana i fins i tot el va obligar ahir a ser ingressat en un centre hospitalari. Tampoc hi seran Mathieu, que continua sense recuperar-se de les molèsties al tendó d'Aquil·les que han fet que fos baixa les últimes setmanes, ni Aleix Vidal ni Rafinha, lesionats de llarga durada. L'única bona notícia per a Luis Enrique és que recupera Lucas Digne, que va acabar l'últim partit, contra el Vila-real, lesionat però que ja ha rebut l'alta mèdica. Tots aquests contratemps que afecten sobretot la línia defensiva, seran, doncs, un dels principals problemes a resoldre pel tècnic asturià, que en la llista de 19 convocats –també va viatjar el tercer porter, Jordi Masip, que no continuarà al club– va incloure el central del filial Marlon Santos, que podria debutar en la lliga amb el primer equip. Carles Aleñá és l'altre jugador del Barça B que va formar part de l'expedició, que ahir a la tarda ja es va desplaçar cap a les Canàries.

Situar Mascherano al lateral dret –l'última vegada que va ocupar aquesta posició des de l'inici va ser a Màlaga, on el Barça va perdre 2-0– i recuperar l'esquema amb tres defenses són dues de les opcions, encara que no es pot descartar alguna sorpresa, com ara reconvertir un altre jugador, com podria ser Digne, al lateral dret. Menys novetats es preveuen en la resta de l'equip, ja que tant Busquets, com Rakitic, Iniesta i el trident tenen assegurada la seva presència en l'onze inicial. Si el tècnic blaugrana aposta, això sí, per jugar amb tres defenses, un dels que tindria més números per entrar també en l'onze seria André Gomes, que podria ocupar l'extrem dret. Tot un trencaclosques que ha de completar Luis Enrique.

Al davant hi haurà un rival que ja fa moltes setmanes que no s'hi juga res, immers en un ambient molt enrarit des que Quique Setién va anunciar fa un parell de mesos que no continuaria a la banqueta i que s'ha deixat anar des de fa temps, com així ho confirmen l'única victòria aconseguida en les últimes vuit jornades i les tres derrotes que encadena, sense haver marcat tampoc ni un gol. Una ratxa totalment oposada a la del Barça, que busca la sisena victòria consecutiva en la lliga, que significaria també igualar la seva millor ratxa de triomfs fins ara en aquest campionat. Si té un bon dia, però, Las Palmas és un equip que té jugadors de qualitat i pot donar un bon ensurt a qualsevol. Com a local, a més, és un dels millors equips de la categoria i és a casa on ha sumat gairebé tots els punts que acumula (33 dels 39 que té). La temporada passada, de fet, el Barça ja va patir de valent per obtenir-hi el triomf (1-2) i, per al conjunt canari, a més, el d'avui serà l'últim partit del curs davant de la seva afició i, per tant, mirarà d'acomiadar-se'n de la millor manera possible. Setien recuperarà per a aquest duel l'exmadridista Jesé, que durant la setmana ja ha advertit que té ganes de fer la guitza al Barça, i Boateng, un cop ja han complert les seves respectives sancions. De qui no podrà disposar el tècnic cantàbric, però, és de Livaja, sancionat, ni tampoc de Dani Castellano, Tana ni Vicente Gómez, lesionats.