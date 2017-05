Trio de gols amb dedicació

No va ser un inici de setmana gaire agradable per a Neymar, amb l'aparició de notícies sobre una petita enganxada que va viure amb Juan Carlos Unzué en un entrenament. Li reclamava el segon entrenador blaugrana que se centrés únicament en el futbol si no volia posar en risc el camí traçat sobre el seu futur. Perquè el Barça, i molta gent del món del futbol, considera que el brasiler està cridat a ser el relleu de Leo Messi en el tron com a rei futbolístic. Sense entrar en comparacions perquè l'argentí és incomparable, Neymar té qualitats per assumir un rol de líder per al futur d'aquest equip.

I el toc d'atenció d'Unzué li va fer més bé que mal perquè el brasiler ahir va respondre amb un trio de gols contra Las Palmas que mantenen encara viva la lluita per la lliga amb el Real Madrid, que no va fallar contra el Sevilla. Neymar, que ja havia marcat contra el Vila-real, va ser l'encarregat d'obrir la llauna –com contra els castellonencs– després d'una bona jugada col·lectiva de l'equip. Marlon va recuperar la pilota, va passar-la a Busquets, que amb un gran gest tècnic i de taló va cedir-la a Iniesta, superant tota una línia de pressió, i el manxec va veure perfectament l'arrencada de Luis Suárez per posar-li una pilota a l'espai que l'uruguaià va cedir a Neymar perquè aquest marqués. Instants després s'intercanviarien els papers i seria ell qui faria una excel·lent passada a Luis Suárez a l'esquena del central de Las Palmas perquè fes el segon.

En la segona meitat Neymar va ser l'encarregat de tranquil·litzar els seguidors del Barça, que veien com els canaris havien retallat distàncies amb el gol de Bigas i l'equip no havia començat gaire bé aquest segon temps. Però en el minut 67 va situar l'1 a 3 en el marcador gràcies a una bona acció de Rakitic, que va lluitar per una pilota que va acabar centrant al segon pal perquè el brasiler rematés de cap creuat. I quatre minuts després certificava el seu trio de gols després d'una altra bona jugada entre Rakitic i Alba, que va passar-li la pilota i davant la sortida de Varas el va superar amb un toc suau, deliciós. Neymar, llavors, es va assenyalar el seu braç, on es podia veure la imatge tatuada de la seva mare, a qui va dedicar el seu primer hat-trick aquesta temporada. Amb el Barça ja havia fet dos triplets més i en un partit contra el Rayo Vallecano va marcar-ne quatre però mai n'havia fet tants fora de casa. En un curs irregular de cara a porteria, Neymar ahir va ser més efectiu que mai.