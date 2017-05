Si hi ha vida, hi ha esperança

Digne va patir al lateral dret i va acabar sent rellevat per André Gomes Digne va patir al lateral dret i va acabar sent rellevat per André Gomes El Barça va imposar un ritme lent, un control que va desesperar el rival El Barça va imposar un ritme lent, un control que va desesperar el rival

El Barça no pensa donar el seu braç a tòrcer en la lluita per la lliga, i ahir ho va tornar a demostrar a l'Estadi Gran Canària, amb una còmoda victòria (1-4) que obliga el Real Madrid a sumar quatre punts entre els partits de Vigo i de Màlaga que li queden al davant per certificar el títol. I això que la tarda no va començar gens bé, ja que Luis Enrique es va veure obligat a improvisar una defensa de circumstàncies, després que a les conegudes baixes de Sergi Roberto (sancionat) i Piqué (indisposat per un virus) s'afegís durant l'escalfament la de Javier Mascherano, que es va haver de retirar de la gespa abans de començar per unes molèsties a la cuixa dreta. El substitut d'El Jefecito va ser Marlon, que d'aquesta manera va debutar a primera divisió. I el central brasiler, que va formar parella a l'eix amb Umtiti, va signar una molta bona actuació, encertat en el tall i molt tranquil en un dels seus punts forts, la sortida de la pilota. La creu, en canvi, va ser per a Digne, ahir lateral dret, que va patir molt per aturar Jesé i que va vorejar l'expulsió en un parell d'accions: per aturar l'exmadridista sent l'últim home i per un cop de colze a Jonathan Viera, fins al punt que Luis Enrique el va substituir abans del minut 15 de la segona meitat.

A banda dels canvis obligats a la línia defensiva, Luis Enrique va posar tota la carn a la graella, amb Jordi Alba, Sergio Busquets, Iniesta, Rakitic, Leo Messi, Luis Suárez i Neymar a l'onze titular, conscient que qualsevol punxada més significaria dir definitivament adeu a la lliga. I la resposta de l'equip, malgrat trigar a entrar en el partit, va ser l'esperada, ja que el Barça va signar ahir una actuació força seriosa, evitant pèrdues de pilota davant la pressió avançada de Las Palmas i controlant l'enfrontament a través de la possessió, una batalla clau per desactivar els canaris. Els de Luis Enrique, però, van fer un partit dièsel, cuinant-lo a foc lent, ja que malgrat aproximar-se en un parell de passades massa llargues en l'inici del partit, no es van acostar amb veritable perill a la porteria de Javi Varas fins al minut 25, en un contraatac de manual que va acabar en el 0-1. La jugada la va començar Marlon, que va cedir per a Busquets. El migcampista de Badia del Vallès es va desempallegar de la pressió amb una ruleta seguida d'un cop de taló per a Iniesta, una meravella que el manxec va seguir amb una passada a l'espai per a Luis Suárez, que va donar el gol mastegat a Neymar. I sense gairebé temps perquè Las Palmas país el 0-1, el Barça va fer el segon, en una mil·limètrica assistència de Neymar a Luis Suárez que l'uruguaià va finalitzar amb un xut bombat al segon pal (27'). Tot i que Las Palmas va mirar de reaccionar poc després, amb un xut massa centrat de Roque Mesa, l'intent només va ser un miratge, ja que l'emoció es va acabar tan bon punt el Barça va tornar al ritme de l'inici, lent, però molt segur, sense pèrdues a la zona perillosa.

Sense patiments