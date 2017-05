Marlon aprofita l'oportunitat

Si la defensa blaugrana ja estava minvada ahir amb les baixes de Piqué i Sergi Roberto, la situació encara va complicar-se més en l'escalfament. Mascherano va sentir molèsties a la cuixa dreta i va haver de sortir en l'últim moment de l'onze. El seu substitut va ser Marlon Santos, que va debutar amb el primer equip del Barça en la lliga. Ja ho havia fet en la Champions, coincidint amb la fase de grups al camp del Celtic (23 de novembre). Ahir la responsabilitat era major, però el central del filial va respondre amb solvència, i va guanyar-se els elogis al final del partit. “Ha estat molt bé”, va dir Luis Enrique, mentre Robert Fernández en va destacar la “personalitat” mostrada sobre el camp. “Agraeixo al mister i als companys l'oportunitat que he tingut”, va respondre Marlon, fent de la modèstia una altra virtut. “Jo només treballo perquè les coses sorgeixin de manera normal”, va afegir quan li van preguntar sobre quines expectatives de futur tenia al Barça.

El brasiler, que va completar els noranta minuts, va formar l'eix de la defensa blaugrana amb Umtiti, mentre que Lucas Digne va ser l'escollit per ocupar el lateral dret en absència de Sergi Roberto. El francès, que tot just dissabte va rebre l'alta medica després d'arrossegar una sobrecàrrega a la cama dreta, va patir en una banda que no li és natural. De fet, en el minut 6 va flirtejar amb l'expulsió en fer caure Jesé quan el davanter ja li havia guanyat la posició i anava directe cap a la porteria. Finalment, només va veure la targeta groga. Digne va ser substituït en el minut 58 –la recent sobrecàrrega recomanava no forçar– i va cedir el lloc a un jugador amb tan poc recorregut com a lateral dret com André Gomes. Tot i que Bigas va reduir distàncies (1-2), l'ensurt no va anar més enllà.

Pel que fa al lateral esquerre, la presència de Jordi Alba no plantejava dubtes, ni tampoc la seva capacitat d'aportar perill en atac. De fet, va ser l'encarregat de fer l'assistència en la jugada de l'últim gol de Neymar. En general, doncs, la defensa blaugrana va fer bones les paraules de Luis Enrique en la prèvia: “Hi ha plantilla per solucionar la situació”.