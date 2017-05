Revàlida superada

Poc s'imaginava Marlon la setmana passada la sorpresa que el destí li tenia reservada, un seguit de fets inesperats que van acabar amb el brasiler no només debutant a primera, sinó que fent-ho com a titular i durant els 90 minuts. Tot va començar divendres, quan Luis Enrique va confirmar que Piqué es perdria el partit contra Las Palmas a causa d'un virus estomacal. La baixa del central, que es va unir a les de Sergi Roberto, Mathieu i Vidal, va obligar el tècnic a mirar cap al Mini i cridar Marlon, per enfortir la rereguarda. En un principi, el brasiler només s'havia d'estar a la banqueta, ja que el pla de Luis Enrique era que Digne i Umtiti formessin l'eix defensiu, amb Mascherano i Alba en els laterals. El destí, però, va seguir el seu curs, i durant l'escalfament Marlon va passar del rondo dels suplents a les curses dels titulars, després que Masche hagués de marxar als vestidors per unes molèsties. “Estava preparat. Treballo per a això. Ho he viscut com si fos una oportunitat única a la meva vida”, va afirmar després del partit Marlon, que va donar un recital de serenor, impropi d'un jugador que debuta a primera en un duel en què el Barça s'estava jugant seguir viu a la lliga. “Al principi estava nerviós. Ho estic fins i tot quan m'entreno amb ells, però he tingut equilibri emocional”, va afegir. I és que Marlon, que es va haver d'encarregar del marcatge de Boateng, va signar el debut somiat, atent en l'anticipació –va recuperar sis pilotes– i impecable amb l'esfèrica –no va perdre cap pilota–. “M'he sentit segur. Umtiti i Ter Stegen m'han transmès confiança”, va explicar. La seva modèstia, però, va ser replicada per Iniesta, coneixedor del gran mèrit del que havia fet Marlon. “No és fàcil jugar com ho ha fet en el seu primer partit, i a més fora de casa i en aquestes circumstàncies. Ara ha de tenir ambició per seguir millorant”, va afirmar el capità.

Marlon va arribar al Barça al juliol, cedit pel Fluminense, per enfortir el filial, però amb la intenció de cridar l'atenció dels tècnics i així aconseguir quedar-se en el club. La seva primera oportunitat va arribar aviat, a la pretemporada, en què Luis Enrique s'el va endur a l'estada d'Anglaterra i el va fer jugar contra el Celtic i el Leicester, duels en què el brasiler va jugar força bé. La seva comesa, però, era acumular minuts amb el Barça B, així que va passar a les ordres de Gerard López. Luis Enrique, però, no el va perdre de vista, i el va cridar tan bon punt es van acumular baixes en defensa. Així va ser com Marlon va anar convocat per als duels de lliga contra el Granada, el Sevilla, el Màlaga i la Real, i per als de Champions contra el City i el Celtic, en el qual va debutar oficialment. I només quatre dies després es va quedar a les portes de fer-ho a la lliga, a Anoeta, quan per uns minuts va semblar que Piqué ds'havia lesionat. Tot anava sobre rodes, fins que Marlon va sortir de la convocatòria del duel de copa contra l'Hèrcules per “un principi de prudència”, segons Luis Enrique, en entendre el club que hi havia un risc de repetir el famós cas Txerixev, ja que la fitxa del brasiler estava en tràmits.

A partir d'aquest moment, i tot i seguir entrenant-se sovint amb el primer equip, Marlon ja no va tornar a ser convocat per Luis Enrique, el que posava en risc el seu fitxatge pel Barça, que hauria de fer efectiva una clàusula de compra si el brasiler disputava cinc partits. Tot i així, al gener el club va comunicar-li al seu representant que la intenció era exercir l'opció de totes totes. I quan semblava que el central hauria d'esperar al nou curs per debutar a la lliga, el destí el va situar en l'onze titular, una oportunitat que no estava disposat a desaprofitar. L'aposta de futur sembla que ha passat a ser de present.