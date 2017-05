“Aspiro a convertir-me en el millor, però amb calma”

Neymar atresora un munt de reconeixements i premis individuals. Màxim golejador de tal competició, autor del millor gol, futbolista revelació de tal l'any, millor jugador jove de tal altre... El més important, però, és quan es va endur el bronze en la classificació de la Pilota d'Or l'any 2015 just darrere de Messi i Cristiano Ronaldo. A ningú se li escapa, però, que més aviat que tard està predestinat a ocupar el primer lloc del podi en aquesta classificació.

Això no vol dir que aquest tema l'obsessioni. Neymar sap que és jove, que encara té molt marge per millorar i que el seu moment arribarà. I té paciència. En una entrevista que avui publica France Football parla obertament dels seus reptes personals. “Jo aspiro a convertir-me en el millor del món. Crec que ho puc aconseguir, però amb calma i en silenci. No tinc pressa”, assegura. I afegeix: “Tots els jugadors somien a guanyar la Pilota d'Or. Per descomptat, espero aconseguir-la algun dia.”

El davanter brasiler és una peça molt important per a l'equip. És una pota més de l'anomenat trident del Barça, possiblement el trio atacant amb més qualitat i més letal del futbol mundial. Tant ell com Luis Suárez, però, tenen molt clar qui és el principal referent d'aquest trident i el líder de l'equip al terreny de joc. “Sempre he tingut el mateix paper, no ha canviat, amb les mateixes responsabilitats. Al Barça tothom sap el seu paper. L'únic que vull és jugar amb els millors del món. I el millor de tots és Messi”, assenyala.

Malgrat que aquesta temporada no ha estat excessivament prolífica quant a gols per a Neymar i que potser acaba sense cap títol dels considerats grans, en l'aspecte personal el brasiler considera que està fent la seva millor temporada des que va fitxar pel Barça. En els últims partits, a més a més, està demostrant que està en un excel·lent estat de forma i s'ha convertit en el jugador més inspirat de l'equip. Sense Luis Suárez en la final de la copa del Rei s'espera que Neymar i Messi liderin l'equip cap a la victòria contra l'Alavés al Vicente Calderón.

Si algun partit no oblidarà el jugador brasiler aquesta temporada és el del PSG al Camp Nou en la Champions. Aquella nit va fer dos gols i va mantenir viu el somni de la remuntada. “És un dels millors records de la meva carrera, ho recordaré tota la vida. Després que l'àrbitre xiulés el final a París, sabia que podíem remuntar”, assegura.