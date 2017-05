Talent guarnit de gols

Tres rematades a porteria i tres gols. L'efectivitat exhibida per Neymar a Las Palmas li va permetre assolir diumenge el seu primer hat-trick de la temporada. És el quart des que vesteix la samarreta blaugrana, però mai fins diumenge l'havia aconseguit fora de casa. Bona dada per reafirmar que el brasiler ha arribat al tram final de la temporada en el seu millor estat de forma. De fet, a Las Palmas va tornar a ser el component del trident ofensiu blaugrana que més va intervenir en el joc: 57 vegades en total, més que Leo Messi (54) i Luis Suárez (14). Vuit dies enrere, coincidint amb la visita de Vila-real al Camp Nou (4-1) ja va succeir el mateix. Llavors Neymar es va enfilar fins a les 80 intervencions, i també va veure porteria. Era, doncs, justificat l'elogi que li va dedicar aquell dia Luis Enrique en comparar la seva actuació amb el ballet. Tot plegat, amb la satisfacció d'haver-se reconciliat amb el gol després d'una temporada irregular en aquest aspecte. Durant els últims mesos, però, ha aconseguit refer-se fins a assolir registres prou destacats per a un futbolista que ni de bon tros basa el seu joc en la capacitat rematadora.

Quan només falta l'última jornada per al final del campionat, i després del hat-trick signat diumenge, Neymar acumula 13 gols en la lliga, i 19 sumant totes les competicions oficials. Són xifres inferiors respecte a les dues temporades anteriors (31 gols el curs 2015/16 i 39 la 2014/15). Ho explica, en bona mesura, la forta sequera que va passar durant el primer tram d'aquest curs. De fet, va estar gairebé tres mesos sense marcar cap gol amb el Barça. Exactament, entre el 19 d'octubre del 2016 i l'11 de gener del 2017. Durant aquest període va acumular fins a onze partits –sense comptar la selecció– sense aconseguir veure porteria. En total, 1.036 minuts fins que es va retrobar amb el gol coincidint amb la tornada de vuitens de la copa contra l'Athletic (3-1).

Aquell dia Ney aprofitar un penal que ell mateix havia provocat per marcar –amb paradinha inclosa– i tornar a cantar gol. Va ser el primer símptoma d'una recuperació pausada que s'ha anat mantenint al llarg del 2017 fins a arribar al hat-trick de diumenge. De fet, des de l'1 de gener ha marcat 13 dels 19 oficials del curs, i encara li queda l'última jornada de lliga contra l'Eibar, així com la final de copa per passar de la vintena.

La recuperació ha estat visible en la lliga. En la primera volta va fer cinc gols repartits en quatre partits. En la segona, n'acumula vuit en sis compromisos diferents. Unes dades que ja li permeten superar el bagatge assolit en la seva primera lliga com a blaugrana (2013/14), que va tancar amb 9 dianes.

Durant el 2017 també ha assolit gols importants, tant en la Champions com en la copa del Rei. De fet, només cal recordar el doblet signat en la històrica remuntada contra el PSG en la tornada dels vuitens de la màxima competició continental (8 de març). “És el millor partit que he jugat mai”, va declarar després del partit, que va rematar amb l'assistència a Sergi Roberto, que va establir l'increïble 6-1.

Pel que fa a la copa, els dos gols que hi acumula corresponen a les eliminatòries del gener. Un correspon a l'esmentada tornada de vuitens contra l'Athletic i va posar fi a la seva sequera. L'altre, a l'anada de quarts contra la Real Sociedad (19 de gener). El brasiler va fer l'únic gol del duel (0-1), amb el qual va trencar una ratxa de gairebé deu anys sense cap triomf del Barça a l'estadi d'Anoeta.

Màxim assistent

Els 19 gols consoliden Neymar com a tercer màxim golejador de la plantilla blaugrana. El superen amb claredat els seus dos companys del trident, Messi (51) i Suárez (36) –dues bèsties de cara a porteria–, però hi ha un aspecte en el qual el brasiler els supera: les assistències. Amb la que va fer diumenge a Luis Suárez ja en suma 19 al llarg de la temporada.

19

gols

durant el curs