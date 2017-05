Bartomeu defensa l'adhesió del Barça al Pacte Nacional pel Referèndum i no pensa en dimitir

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, s'ha trobat avui al matí amb el Senat i ha fet un repàs de l'actualitat del club que ha centrat. El primer que ha fet ha estat una defensa de l'adhesió del club al Pacte Nacional pel Referèndum que tantes crítiques ha aixecat des d'alguns sectors. “Catalunya està vivint un dels moments més decisius de la seva història recent i el Barça no pot donar l'esquena a aquesta realitat”, ha afirmat. El president blaugrana ha volgut recordar que la defensa de la democràcia i de la llibertat d'expressió són valors que han acompanyat el Barça des de la seva fundació i també ha insistit que amb l'adhesió no posicionen el club a favor d'una opció o una altre. Bartomeu ha revelat que havien rebut pressions d'un costat i l'altre. “Als que diuen que el Barça no ha de fer política, jo els dic que el Barça el que no ha de fer és partidisme. Posicionar-se a favor del dret al Referèndum no és ser partidista, és ser barcelonista i catalanista”.

Bartomeu també ha parlat del cas Neymar 2, el de la denúncia de DIS i que l'Audiència Nacional acaba d'obrir judici oral. “És molt greu que el jutge, en el seu escrit, dediqui la meitat de les gairebé 50 pàgines a justificar la seva posició, dient que no hi està d'acord, però que s'ha vist obligat a prendre la decisió d'obrir el judici oral”. El president del Barça ha assegurat davant els senadors que el club i Neymar eren víctimes d'un conflicte entre el Santos i DIS i que faran tot el possible per defensa la innocència i l'honor del club.

Bartomeu ha aprofitat la trobada per acabar amb els rumors que circulen sobre una possible dimissió. “Aprofito per dir a tots aquells que han afirmat que aquesta Junta, o jo mateix, estem pensant a dimitir, que no tenim la més mínima intenció de fer-ho. Ens sentim legitimats per seguir prenent decisions i treballant pel club i també molt il·lusionats i amb molta força per seguir-ho fent”, ha dit.

Bartomeu ha reconegut que la temporada actual està sent “molt intensa i plena de contrastos” i ha reconegut que han comès errades en la gestió de la secció de bàsquet. Ara bé, sobre la gestió esportiva ha afirmat amb rotunditat que no estan pervertint el model. “No estem perdent l'essència del model Barça”. Finalment, ha explicat que fa temps que treballen per porter un bon substitut de Luis Enrique, que s'ha endut elogis per part del president. “Ha guanyat molts títols”.