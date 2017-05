Luis Suárez vol acabar la temporada amb més gols

Diumenge contra l'Eibar, Luis Suárez disputarà el seu últim partit amb el Barça aquesta temporada. El davanter uruguaià no podrà jugar la final de la copa del Rei del 27 de maig contra l'Alavés al Vicente Calderón per culpa de l'expulsió en el partit de tornada de les semifinals contra l'Atlético de Madrid. Suárez no té bons records d' aquesta competició perquè la temporada passada, malgrat aixecar el títol, es va lesionar ben aviat en la final contra el Sevilla.

Així doncs, la cita contra l'Eibar és la seva última oportunitat per seguir cantant gols amb el Barça aquesta temporada. I és molt probable que ho pugui seguir fent, perquè Luis Suárez es torna a trobar en un moment golejador dolç. Com diu el tòpic, els davanters viuen de les ratxes, i abans del derbi contra l'Espanyol, l'uruguaià en passava una de negativa. Encadenava cinc partits sense marcar, un fet inhabitual en un davanter que porta el gol a les venes. De fet, l'últim cop que Suárez havia estat tant temps sense marcar amb el Barça va ser el novembre del 2014, quan no va veure porteria en els cinc primers partits que va disputar com a blaugrana.

Però contra l'equip blanc-i-blau va firmar un doblet aprofitant dues errades greus, de Jurado i Aarón i, letal com sempre, no va perdonar. Des d'aleshores, el gol ha tornat a les seves botes. Va marcar contra el Vila-real en el triomf 4-1 al Camp Nou gràcies a un xut creuat després de rebre una passada de Sergi Roberto i contra Las Palmas va marcar després d'una magnífica assistència de Neymar. Precisament ell havia regalat el primer gol al seu company de trident.

Gràcies a aquests últims gols, Luis Suárez torna a presentar un balanç golejador aquesta temporada digne del millor davanter centre del món. En la lliga ha marcat 28 gols en els 34 partits que ha disputat; en la Champions es va quedar amb 3 gols en 9 partits; en la copa del Rei, en què ja no en pot marcar més, 4 gols en 6 partits, i també va marcar un gol en la final de la supercopa d'Espanya. El balanç global, per tant, queda en 36 gols en 50 partits. Una estadística excel·lent.

A més, a Suárez no se'l valora només pels gols, sinó per la seva entrega, la seva feina en la pressió i la seva actitud competitiva. Això és el que Luis Enrique valora més d'ell. I segur que contra l'Eibar, en el seu últim partit, tornarà a demostrar totes aquestes qualitats. I a marcar, possiblement.