“No tenim la més mínima intenció de dimitir”

Josep Maria Bartomeu va ser contundent a l'hora de desmentir els rumors sobre una possible dimissió com a president del Barça i cedir el relleu a l'actual vicepresident primer, Jordi Cardoner. “Aprofito per dir a tots aquells que han afirmat que aquesta junta, o jo mateix, estem pensant a dimitir que no tenim la més mínima intenció de fer-ho”, va afirmar ahir durant la reunió ordinària del senat blaugrana –òrgan de caràcter consultiu integrat pels 1.000 socis i sòcies amb més antiguitat al club–. Bartomeu va manifestar que, tant ell com la seva directiva se senten “legitimats per seguir prenent decisions i treballar pel club”. “I també molt il·lusionats i amb força per seguir-ho fent”, va afegir. En aquest sentit, va fer esment a l'ampli suport que va rebre en les eleccions del 2015, així com en l'última assemblea.

Respecte a la marxa esportiva del primer equip, Bartomeu va qualificar l'actual temporada de “molt intensa i plena de contrastos”, fent referència a moments d'eufòria com la remuntada contra el PSG i la victòria al Bernabéu contraposats a la decepció contra la Juventus. També va qualificar d'“extraordinàries” les tres temporades de Luis Enrique al capdavant de la banqueta, i es va mostrar comprensiu amb la decisió del tècnic de no continuar el curs vinent pel desgast que produeix el càrrec. Pel que fa al substitut de l'asturià, no va donar pistes: “No puc donar noms de possibles entrenadors. Treballem per prolongar l'era guanyadora. El club treballa en la planificació de la temporada vinent.”

A banda del primer equip de futbol, va admetre errors en la planificació de la secció de bàsquet. “Però ho estem reconduint”, va indicar. També va elogiar la temporada de les seccions d'handbol i hoquei sobre patins, la classificació per a les semifinals de la Champions del futbol femení i els resultats del futbol formatiu.

Cas DIS

Un dels temes polèmics que es van tractar en el senat va ser la situació judicial del cas DIS, novament d'actualitat després que l'Audiencia Nacional dictaminés l'obertura del judici oral contra el Barça, Neymar, els pares del davanter brasiler, l'expresident Sandro Rosell, el Santos i el mateix Bartomeu. “És molt greu que el jutge, en el seu escrit, dediqui la meitat de les gairebé 50 pàgines a justificar la seva posició, però s'ha vist obligat a prendre la decisió d'obrir judici oral”, va denunciar el màxim mandatari blaugrana en relació amb com s'ha gestat el procés. De fet, considera que tant el Barça com Neymar són “víctimes” del conflicte d'interessos entre el Santos (club d'origen de Neymar) i DIS (l'empresa que tenia un percentatge important dels drets del davanter i que se sent enganyada en l'operació de traspàs). “Farem tot el possible per defensar la nostra innocència i el nostre honor. Lluitarem al màxim perquè es faci justícia, a la qual tots tenim dret”, va assegurar.

