Luis Enrique podrà tancar la lliga amb l'onze de gala

Bones notícies per a l'entrenador del Barça, Luis Enrique Martínez, després de tots els problemes en defensa que va tenir l'equip el cap de setmana passat. Gerard Piqué, que va ser baixa a Las Palmas per un virus que li va provocar una forta gastroenteritis que fins i tot va requerir ingrés hospitalari, va tornar ahir als entrenaments. La plantilla del Barça ha gaudit de tres dies de festa des de diumenge i torna als entrenaments avui, però Piqué ja va passar ahir per la ciutat esportiva Joan Gamper per entrenar-se en solitari. El central català va començar així a recuperar-se d'un virus que l'ha deixat molt castigat físicament i a treballar per poder ajudar l'equip en l'última i decisiva jornada de lliga. Piqué sap que el grup el necessita, tenint en compte que dos dels quatre centrals de la plantilla, Mascherano i Mathieu, estan lesionats i que la idea és que el brasiler Marlon, jugador del filial que va debutar en la lliga a Las Palmas amb bona nota i que podria repetir convocatòria, jugui dissabte amb l'equip de Gerard López la fase d'ascens a segona divisió A contra la Cultural Leonesa.

A més de recuperar Piqué, Luis Enrique també recupera Sergi Roberto, que va ser baixa a Las Palmas per sanció. Aquestes dues altes podrien fer que el tècnic asturià, en el seu últim partit a la banqueta del Camp Nou, aposti pel considerat onze de gala, cosa que no ha fet encara aquesta temporada en la competició domèstica. Sí que ho va fer en la tornada dels quarts de final de la lliga de campions contra la Juventus i ho hauria pogut fer, tot i que va decidir apostar per un altre onze, en l'últim partit de lliga disputat al Camp Nou, contra el Vila-real. Aquell dia, Luis Enrique va sorprendre amb l'alineació de Digne al lateral esquerre en detriment de Jordi Alba, que va entrar al camp en el minut 75, quan el lateral francès va notar molèsties físiques.