Samarreta per a Wembley

Dissabte es compleixen 25 anys del triomf del Barça a Wembley que va significar la primera copa d'Europa per al futbol blaugrana. Que coincideixi amb l'última jornada de lliga ha fet que l'acte central en què es commemorarà l'efemèride es faci el10 de juny, però el club ha volgut recordar aquell dia i ha convocat un acte per al migdia de dissabte a l'Auditori 1899, en què estaran presents Josep Maria Bartomeu, president del Barça; Jordi Cardoner, vicepresident primer; José Mari Bakero, comissionat de Wembley 92, i el periodista Pitu Abril, que va retransmetre aquella final en català per la televisió.

En aquest acte, es presentarà la samarreta commemorativa d'una de les victòries més importants de la història de l'entitat i que el primer equip lluirà diumenge contra l'Eibar. La samarreta tindrà una inscripció que recordarà aquell 20 de maig del 1992. En aquest acte, també s'actualitzarà l'estat dels actes del 10 de juny, dia en què la majoria de membres d'aquell mític equip es tornaran a vestir de curt.