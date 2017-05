La quarta, a tocar

xx

Text

TEXT

172

rematades

ha fet Messi en la lliga

Només un miracle podria impedir que Leo Messi aconseguís la quarta Bota d'Or de la seva carrera esportiva aquest cap de setmana quan s'acabin les principals lligues europees. El davanter del Barça encapçala la classificació gràcies a 35 gols que li donen ara mateix 70 punts, en les 37 jornades que s'han disputat fins ara. I el més normal és que diumenge encara engreixi més els seus registres golejadors, perquè l'equip blaugrana tancarà la temporada al Camp Nou contra l'Eibar i amb possibilitats encara de ser campió de lliga.

L'únic jugador amb possibilitats, no gaires, d'arrabassar la Bota d'Or a l'argentí és Bas Dost, el davanter holandès de l'Sporting de Portugal, que ha marcat 31 gols i acumula ara mateix 62 punts. L'equip portuguès rebrà a casa al Chaves, el desè classificat, així que no seria estrany que Dost pogués fer gols. Ara bé, n'hauria de fer molts –com a mínim quatre per empatar-lo– i que Messi es quedés a zero, un fet que sembla inversemblant, perquè precisament l'Eibar és un equip al qual sol marcar força gols. N'hi ha fet sis en les quatre ocasions en què s'han enfrontat. Si la lliga francesa tingués el mateix coeficient que les grans lligues d'Europa, és molt probable que a Messi li toqués compartir el guardó amb Cavani, ja que ara mateix acumulen els mateixos gols. Però la Ligue1 computa 1,5 punts per gol, per 2 de la lliga espanyola. Això provoca que l'uruguaià del PSG sigui setè en la classificació, al darrere de molts jugadors que han fet molts menys gols que ell, com Dost, Lewandowski, Aubameyang, Dzeko i Luis Suárez.

En aquesta lliga, Messi ha fet deu doblets, però cap trio de gols. Ha aconseguit els 35 gols després d'haver rematat 172 vegades a la porteria rival, qui més ho ha fet en la lliga. Cristiano Ronaldo va al darrere, amb 152 xuts a porteria, 20 menys, i ha fet 22 gols, de manera que ocupa el setzè lloc en la classificació per la Bota d'Or. Entre les dianes que més es recordaran aquesta temporada hi ha el seu gol número 500 al Santiago Bernabéu en el clàssic.

En aquesta lliga, el 10 blaugrana no va tenir el millor inici golejador, ja que entre les jornades 2 i 7 només va marcar en un partit. El seu instint letal, però, es va despertar a partir de la jornada 15 i el va portar a marcar en deu dels onze partits següents i també a partir de la 26, ja que ha acumulat fins a set doblets des d'aleshores. Un gols vitals i que han permès a l'equip tenir possibilitats encara de lluitar per la lliga fins a l'última jornada.

Les altres tres Botes Or

Leo Messi ja té tres Botes d'Or en el seu palmarès. La primera la va guanyar la temporada 2009/10, amb 34 gols (68 punts), coincidint amb la seva gran explosió golejadora, que ja no s'ha aturat. La segona Bota d'Or va arribar el curs 2011/12, quan va aconseguir l'espectacular i històrica xifra de 50 gols en la lliga, que li van donar 100 punts en aquesta classificació. La temporada següent, la 2012/13, va repetir guardó gràcies als seus 46 gols i 92 punts. Des d'aleshores, no ha tornat a sumar cap Bota d'Or més. En el cas més que probable de guanyar aquesta quarta Bota d'Or, Leo Messi igualaria en el palmarès Cristiano Ronaldo, vencedor en les edicions de les temporades 2007/08, 2010/11, 2013/14 i 2014/15. L'argentí, però, té el rècord històric de gols (50) i de punts (100).

Luis Suárez en té dues