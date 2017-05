Mathieu, desaparegut, ni hi és ni se l'espera

Jérémy Mathieu no juga un partit de futbol des de l'11 d'abril, aquella fatídica nit del Barça a Torí en què es va començar a consumar l'eliminació europea del Barça. El francès va estar a la banqueta el partit següent –en la lliga, contra la Real Sociedad– i va desaparèixer del grup de Luis Enrique. La raó: unes molèsties al tendó d'Aquil·les. Des que en la prèvia del clàssic del dia de Sant Jordi el Barça va comunicar que el defensa tenia problemes físics, Mathieu no ha tornat a estar disponible per a Luis Enrique. Les molèsties físiques no han minvat, i el francès ja s'ha perdut sis partits.

En principi semblava que les molèsties al tendó d'Aquil·les que van deixar el francès sense possibilitats de disputar el partit contra el Madrid serien passatgeres i que el defensa blaugrana estaria a disposició del cos tècnic en un parell de setmanes, però la realitat és que Mathieu ja encadena gairebé quatre setmanes de baixa i no sembla que les coses canviïn en els propers dies. De fet, el tendó d'Aquil·les és la part del cos que més maldecaps porta al francès, i és que ja hi va tenir problemes en el seu primer curs com a blaugrana i també n'havia tingut en la seva època al València. Ara al Barça només li queda un partit de lliga i la final de copa per acabar la temporada, i el més probable és que no participi en cap dels dos.

Els problemes físics no són nous per a Mathieu. L'exdefensa del València ha viscut una temporada molt complicada per culpa de les lesions, i és que el central només ha jugat 16 partits. Les decisions tècniques i, sobretot, els problemes físics, l'han deixat a la graderia molts cops aquest curs. El francès va començar la temporada amb una lesió a la cuixa que va fer que es perdés tres partits, i a finals d'octubre en va tenir una altra de muscular, aquesta vegada al soli, que el va tenir més de dos mesos de baixa. Un esquinç de turmell al febrer i les molèsties al tendó d'Aquil·les han acabat de martiritzar Mathieu, que podria haver disputat ja els seus últims minuts com a blaugrana.

Un comiat agre

La secretaria tècnica del Barça té molt clar que Mathieu és un dels homes que la temporada que ve, si els plans surten com el club vol, no vestirà de blaugrana. El defensa, de 33 anys, té el cartell de transferible penjat al coll, però tot fa pensar que el tendó d'Aquil·les no deixarà que s'acomiadi de l'afició del Camp Nou des de la gespa. De fet, Mathieu no juga a l'estadi des del 19 de febrer, contra el Leganés, un partit que el Barça va guanyar. Aquesta victòria podria ser, doncs, els seu comiat de l'afició culer.