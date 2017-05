Sandro, el que en té més ganes

Els futbolistes del Màlaga s'han atipat de dir, de totes les maneres possibles, que diumenge seran igual de professionals que sempre i ho donaran tot per acabar la lliga amb una victòria a casa seva. També Míchel, el seu entrenador, de qui tantes coses s'han dit durant les últimes setmanes, va fer-ho a través de les xarxes socials ahir al migdia, en què va assegurar que estaven centrats en la seva feina. Un dels integrants de la primera plantilla, però, té més ganes que ningú d'intentar ser la sorpresa i derrotar el Real Madrid. És Sandro Ramírez, un dels millors homes del Màlaga aquesta temporada i que seria molt feliç si pogués donar un cop de mà als seus antics companys del Barça. Aquesta setmana el canari va assegurar en una entrevista a LaLiga World que esperava marcar contra els de Zinedine Zidane per ajudar els de Luis Enrique a proclamar-se campions de lliga. “Tant de bo pugui marcar un gol contra el Madrid i doni la lliga al Barça. Tant de bo sigui un dia somiat, perquè al Barça li ho dec tot”, deia el futbolista de Las Palmas de Gran Canaria.

L'estiu passat Sandro es va desvincular del Barça, però manté l'estima i l'agraïment al club blaugrana, i ni des de La Rosaleda pot evitar estar pendent dels qui fins fa uns mesos eren els seus companys. I ara els vol ajudar. I si algú pot fer-ho és ell, el màxim golejador de l'equip andalús. Quan falta un matx, que si no hi ha cap sorpresa disputarà des de l'inici, Sandro ha jugat 30 partits aquesta temporada, en els quals ha marcat 16 gols –14 en lliga i dos en copa del Rei–. Curiosament, o no, un va ser contra el Barça, que li va servir com a aparador per reivindicar-se de cara als blaugrana i també de tots aquells que vulguin fitxar-lo aquest estiu.

Sandro i els seus companys podrien ser àrbitres de la lliga, i per a l'exblaugrana el rival serà d'allò més especial. Per a qualsevol futbolista amb passat blaugrana, jugar contra el Madrid és especial. I per a Sandro, a més, serà el seu debut contra els blancs. Com a blaugrana no va disputar ni un minut contra el Madrid, i amb la samarreta del Màlaga tampoc s'hi ha pogut enfrontar encara. En el partit de la primera volta, una lesió muscular als isquiotibials el va deixar fora de l'equip durant gairebé dos mesos i es va perdre set partits, el primer dels quals va ser la visita al Santiago Bernabéu a finals de gener. El de Las Palmas, doncs, voldrà fer un gran debut contra el Madrid, en un dels millors aparadors per a un futbolista. En les seves botes hi ha dipositades moltes esperances blaugrana per ser campions.