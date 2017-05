Luis Enrique “Cal guanyar; després ja preguntarem per l'altre partit”

Luis Enrique ha ofert aquest migdia la roda de premsa prèvia al partit de demà contra l'Eibar. Així ha valorat el tècnic com enfoca l'equip blaugrana l'última jornada de lliga, amb opcions al títol si el Madrid perd a Màlaga. També serà el seu darrer partit al Camp Nou al capdavant de la banqueta.

PERILL DE L'EIBAR:

“Només pels automatismes de la temporada sabem que l'Eibar ens pressionarà i ens voldrà impedir la sortida de la pilota. Caldrà estar preparats.”

EL SEU COMIAT AL CAMP NOU:

“Al Barça tot succeeix amb celeritat i passió i sabia que aquest procés em semblaria curt. Estic molt orgullós d'haver format part d'aquesta història.”

OPCIONS DE SER CAMPIÓ:

Les matemàtiques les vaig deixar de banda fa temps. No dependre de tu mateix significa estar en inferioritat, però les lligues s'acostumen a decidir al final.”

EXPECTATIVES:

“Si es dona la carambola, fantàstic! I si no, caldrà felicitar l'equip campió.”

PIQUÉ I MASCHERANO:

“Si demà no passa res Piqué estarà per a la convocatòria. Mascherano, en principi, cal esperar l'evolució La propera setmana decidirà si està en condicions de jugar la final de copa.”

SOBRE MICHEL:

“Em refio al 100% de la professionalitat dels entrenadors de primera, segona, segona B tercer..; i dels jugadors també, fins que no es demostri el contrari. Deixem que cadascú faci la seva feina.”

I EL MÀLAGA:

“Com sempre jo confio en la victòria del Barça perquè si no guanyes no pots ser campió de cap manera.”

SEGUIMENT DE LA ROSALEDA:

“Cal guanyar l'Eibar; ja hi haurà temps per preguntar per l'altre partit”

PRESSIÓ A DISTÀNCIA;

“No crec que influeixi en el rendiment d'un altre estadi que nosaltres anem guanyat.”