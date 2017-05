“Johan assegut en una pilota. Això també és Wembley”

20 de maig. Dissabte. Primera hora del matí. Pàrquing del Camp Nou. Un únic cotxe aparcat. A l'interior sona música clàssica. Un home busca inspiració. A la memòria li venen moltes imatges i resulta impossible plasmar-les tot en quatre ratlles. Recorda perfectament aquell salt increïble a Kaiserslautern. Recorda el joc posicional, els rondos. Recorda les converses amb Johan i el dia que li va donar la mà per primer cop. Recorda les sessions a El Montanyà. Recorda els cafès amb Ronald, acompanyats de socis i penyistes i el dia que va trepitjar per primer cop la gespa de l'estadi amb Txiki. Aquella firma amb Casaus. Aquell partit contra el Benfica davant 120.000 persones. Molts records. I gravada a la retina, com tot el barcelonisme, aquella canonada de Koeman a Wembley. El gol. “Veig aquesta imatge [fent referència a la ja cèlebre fotografia de Jordi Cotrina] i em passen moltes coses pel cap. Érem una gran família i un gran equip. Em sento un privilegiat per haver-ho viscut. Wembley va ser la culminació de moltes coses. Tanco els ulls i encara veig el Johan assegut damunt una pilota mentre ens entrenàvem. Això també és Wembley.” Paraules emotives de l'heroi de Kaiserslautern. Paraules de José Mari Bakero, que va ser un dels testimonis d'excepció en l'acte de commemoració del 25è aniversari de la primera copa d'Europa de Wembley 92, celebrat ahir a l'auditori 1899.

“Han passat 25 anys i sembla que fos ahir. Vivim en una època vertiginosa en què tot va de pressa. Sense temps per assaborir el que ens fa feliços. Aixequem trofeus i ja pensem en els propers títols. Però hi ha moments en la història que resisteixen a aquesta dinàmica perversa. El 20 de maig del 92 és un d'aquests moments. El rellotge es va aturar en el minut 111. Tots els barcelonistes som fills d'aquell moment. El gol de Koeman va enterrar tot el pessimisme culer. Allà vam enterrar els pals quadrats de Berna i els penals de Sevilla. Aquell equip de Johan ens va convidar a enterrar les pors. Aquell va ser el triomf d'un equip, però també el triomf de tots els culers”, va manifestar Josep Maria Bartomeu.

Un dels noms propis de l'acte va ser el de Josep Lluís Núñez. L'expresident, apartat del focus mediàtic barcelonista en els últims anys per voluntat pròpia, sí que va voler ser present a la cita. Visiblement emocionat, Núñez va qualificar aquella primera copa d'Europa com un “moment inoblidable”: “Vaig pensar que seria irrepetible. Era la confirmació d'un projecte. El Barça ho mereixia.”

El club va confirmar també l'agenda del 10 de juny, en una jornada estructurada bàsicament en tres grans fases: la rebuda als herois de Wembley 92, un partit de futbol 7 entre el dream team i el Barça Legends i un gran espectacle audiovisual com a cloenda. Els dies 7, 8 i 9 de juny hi haurà també diverses xerrades en col·laboració amb el Fòrum Samitier.