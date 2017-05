“Sabem on hem fallat; el Madrid és just campió”

Luis Enrique es va acomiadar ahir del Camp Nou i no ho va poder fer com a campió de lliga, una competició que el Barça ha perdut, segons l'asturià, per errades concretes i per falta de regularitat, això que tant compta en una competició com la lliga. “No hem estat regulars, sobretot a l'inici de la temporada en els partits a casa, i ho hem pagat. Hem lluitat fins a l'últim minut de la lliga, però no ha pogut ser. La regularitat ha estat decisiva. Se'ns han escapat alguns partits per culpa nostra i alguns per altres circumstàncies”, va dir el tècnic blaugrana, que va felicitar el Madrid: “És el just campió. Quan un guanya una competició, és el just vencedor, i nosaltres sabem on hem comès errors.”

El partit contra l'Eibar, segons Luis Enrique, va ser “un reflex de la temporada”, perquè l'equip va haver d'anar a remolc tota l'estona, havent de superar situacions adverses. Va acabar satisfet amb la victòria contra els bascos, i va avisar que dissabte, en la final de copa, es trobaran un matx similar. “L'Eibar és un dels equips revelació, i l'Alavés és l'altre. Ben segur que sortiran a totes des del primer minut, perquè jugaran un partit que està a l'abast de pocs conjunts del nivell de l'Alavés”, va dir el de Gijón, que va assegurar que “es veurà un gran Barça”.

La copa permetria a Luis Enrique acomiadar-se amb un trofeu, i per això ja pensen “a conquerir un altre títol en un partit especial”. Pel que fa al seu comiat del Camp Nou, Luis Enrique va afirmar que va sentir “el mateix que en altres partits”. “No m'ha faltat mai l'afecte ni del club, ni dels jugadors ni de l'afició”, assegura, i diu que és amb el que es queda. A més, l'asturià està convençut que “l'època gloriosa del Barça encara s'allargarà molts anys”.