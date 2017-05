Luis Enrique torna a provar André Gomes al lateral

Qui ocuparà la posició de lateral dret en la final de la copa de dissabte vinent s'ha convertit en el gran maldecap de Luis Enrique, que per a l'enfrontament contra l'Alavés no podrà disposar de Vidal, ni de Rafinha ni de Sergi Roberto. El reusenc, a més, que ja era baixa per al Calderón per sanció, va haver de ser substituït en el descans del partit d'ahir, per culpa d'unes molèsties a l'adductor de la cama dreta, una lesió de la qual avui se sabrà l'abast exacte, ja que el jugador se sotmetrà a les proves pertinents. En aquest situació de mínims, i amb Mascherano encara a la infermeria, Luis Enrique va decidir ahir repetir l'aposta de Las Palmas, en què en l'última mitja hora va situar al lateral dret André Gomes. I el portuguès, malgrat que va perdre la marca d'Unui en el 0-2, no va desentonar, ja que va aportar sortida de pilota i es va afegir al centre del camp quan el Barça tenia la possessió, una superioritat força profitosa per als blaugrana.

Després del partit, Luis Enrique va lloar l'actuació d'André Gomes, però va admetre que encara no havia decidit qui jugarà al lateral dret contra l'Alavés. “André té la capacitat per jugar on sigui, però és clar que el lateral no és la seva posició. Ja veurem qui juga dissabte. És evident, però, que és una posició que s'ha de reforçar”, va opinar l'asturià.

Marlon debuta a casa