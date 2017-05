L'últim regal del millor

Leo Messi es va acomiadar de la lliga amb dos gols més, un de penal i un altre estratosfèric, d'aquells que només pot marcar qui és el millor futbolista de la història. L'argentí acaba el campionat amb 37 gols, que li serveixen per ser el màxim golejador no només del campionat domèstic sinó també de tot el futbol europeu i sumar una nova Bota d'Or al seu brillant i inacabable palmarès. Els seus gols, el tercer i el quart del Barça, ahir, no van servir per guanyar la lliga perquè el Real Madrid, com era previsible, no va fallar a Màlaga, però com a mínim sí van servir per remuntar un partit que el Barça va tenir perdut durant molts minuts i sumar els tres punts en l'última jornada de lliga. Una victòria que sempre és bona abans d'una setmana en la qual els blaugrana jugaran la final de copa contra l'Alavés.

Messi no va fer una bona primera part, com pràcticament cap jugador del Barça. Els de Luis Enrique jugaven contra l'Eibar com han fet en alguns dels partits que els ha costat el títol de lliga, com a Sevilla contra el Betis, el Màlaga o la Corunya. Sense la suficient intensitat per guanyar, com si sabessin d'inici que el Real Madrid no fallaria a Màlaga i la lliga estava perduda abans de començar la jornada. L'argentí no va crear gaire perill, com si el partit d'ahir fos amistós, com si tingués clar que la lliga estava perduda i que allò que es jugava al Camp Nou no servia de res. Una bona assistència a Luis Suárez que l'uruguaià no va saber aprofitar i poca cosa més va ser el seu bagatge.

Les coses van canviar en la segona part, sobretot després que Inui fes el segon gol per a l'Eibar i situés els bascos amb dos gols d'avantatge. Messi va decidir que el Barça no podia acomiadar-se del Camp Nou amb una derrota i va començar a entrar més en joc, a ser més protagonista. Va tenir una oportunitat molt clara per marcar després d'una assistència de Luis Suárez que incomprensiblement va fallar i va veure com Yoel li aturava un penal que hauria significat l'empat. L'errada el va fer créixer encara més. L'argentí és dels que creix davant les adversitats, les errades i els cops. I ahir va acabar donant la victòria al seu equip amb dos gols. Poc després que Suárez empatés en una jugada de córner, Hernández Hernández va assenyalar un segon penal favorable al Barça molt clar de Capa sobre Neymar. Messi havia fallat el primer, però va agafar la pilota i aquesta vegada va doblegar les mans de Yoel amb un potent xut a l'esquerra del porter. El gol de penal donava la victòria al Barça, però Messi encara va tenir temps, ja en l'afegit, per regalar la seva última obra d'art d'aquesta lliga que ahir va acabar. Suárez es va plantar sol davant Yoel, però el porter de l'Eibar va refusar la pilota, enviant-la al mig del camp, on la va recollir Messi, fent una jugada excel·lent, superant rivals des del mig del camp i culminant-la amb un xut ajustat al pal. Una nova obra d'art, un nou regal. 37 gols, quart trofeu de màxim golejador de la lliga i quarta Bota d'Or.