Sobrietat en el comiat de Luis Enrique de l'estadi

“Pel teu caràcter, per la teva visió, pel teu lideratge, pel teu equip, per la teva ambició, pels teus èxits, pel teu barcelonisme. Per sempre, un dels nostres.” Aquest era el missatge que el Barça va difondre mitjançant un vídeo des del seu lloc web per anunciar l'homenatge a Luis Enrique coincidint amb l'últim partit del tècnic al Camp Nou. Un acte que ahir, ja dins de l'estadi, es va definir per la sobrietat. Ni l'estadi presentava un gran ambient –molts llocs buits a la graderia– ni Luis Enrique desitjava res gaire emotiu. De fet, el seu caràcter té poca tirada als sentimentalismes. En la roda de premsa de dissabte prèvia a la visita de l'Eibar, ja va avançar que no faria cap parlament. “Jo no me'n vaig. L'any que ve estaré a la graderia amb tots els culers”, va assenyalar per centrar l'atenció en el partit.

“L'homenatge no me l'han fet avui [per ahir], sinó que me l'han fet cada setmana; sempre m'han dedicat molts càntics. He intentat tornar l'estima de l'afició amb la meva feina. Em considero un afortunat i estic satisfet d'haver estat tants anys en un club com el Barça”, va declarar ahir, una vegada resolt el duel contra l'Eibar amb molts més problemes dels esperats. El tècnic va enfilar el camí cap als vestidors tot just després del xiulet final, tot i que bona part del públic esperava algun gest extra per donar lluïment a l'acte d'homenatge, que visualment no va anar més enllà de les pancartes desplegades abans de l'inici del duel.

La primera va sorgir del gol nord, es va desplegar de la segona a la primera graderia i estava flanquejada per unes bandes de color blau i grana. La lona contenia dues imatges de Luis Enrique: una de la seva etapa com a jugador i una altra d'actual, com a entrenador del Barça. “Sempre seràs dels nostres”, es podia llegir en la pancarta desplegada per l'espai d'animació, que sempre ha exhibit el seu suport incondicional al tècnic. De fet, ahir els crits de “Luis Enrique, Luis Enrique” van tornar a destacar entre el ventall de càntics d'aquest grup d'aficionats, i la resta de l'estadi s'hi afegia.

Va ser al lateral on es va desplegar la gran lona de grans dimensions preparada pel club. Es va començar a desplegar quan sonaven les primeres notes de l'himne i els jugadors començaven a sortir del túnel de vestidors. “Per sempre, un dels nostres” tornava a ser el missatge transmès, i s'hi afegia l'etiqueta #foreverlucho. Tot plegat, en un fons amb la imatge de celebració de Luis Enrique. La mateixa etiqueta es va poder veure en un mural habilitat a l'esplanada de tribuna, on els aficionats que ho desitgessin podien deixar escrites dedicatòries per a l'entrenador.

A la gespa, Luis Enrique va mantenir la rutina habitual, tot i que el guió del partit va frustrar la possibilitat de gaudir d'un vespre tranquil. Això va propiciar que l'asturià estigues gairebé tot el partit dempeus al vèrtex de l'àrea tècnica. Només al final, quan l'equip va poder remuntar el 0-2, va poder respirar. Al final del partit, de nou crits d'agraïment al tècnic i fins i tot de “Lucho, queda't”, més com a mostra d'afecte que amb la intenció d'influenciar en la ferma decisió ja expressada per l'asturià.

En aquest sentit, Josep Maria Bartomeu va informar després del partit que la intenció és anunciar el nom del nou tècnic després de la final de copa, exactament el 29 de maig, dia en què hi ha reunió de la junta directiva. “Vindrà Robert Fernández a explicar-nos les conclusions i decidirem. Posteriorment ho anunciarem”, va comentar el president blaugrana, que també va tenir paraules d'agraïment per a Luis Enrique: “La gent l'estima i ha corejat molt el seu nom. Ara toca preparar la final de copa. Ja hi haurà temps per analitzar aquesta temporada i els tres anys de Luis Enrique a la banqueta.”

En aquest escenari, Ernesto Valverde apareix com el més ben situat per agafar la banqueta del Barça. Ahir, després de l'Atlético-Athletic, va mantenir la incògnita sobre el seu futur: “Tot just hem acabat la temporada; ja arribarà el moment de comunicar el meu futur, però no ho faré en aquesta roda de premsa.”