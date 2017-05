La lliga de les errades

Feia temps que el Barça no signava una temporada tan irregular com la 2016/17, una campanya en què els blaugrana han estat capaços de guanyar al Bernabéu, al Calderón, al Sánchez Pizjuán, a San Mamés, a Cornellà i a Mestalla, molt probablement els desplaçaments més complicats del campionat, per després perdre a Riazor i La Rosaleda, empatar al Benito Villamarín o caure al Camp Nou contra l'Alavés, unes errades inesperades que han provocat que durant tota la temporada el Barça hagi anat a remolc del Real Madrid, fins a quedar-se a les portes d'encadenar la tercera lliga. Bona part de les possibilitats d'assolir el títol es van esbiaixar en la primera volta, en què els blaugrana van deixar escapar catorze punts. En les set primeres jornades, per exemple, el Barça va golejar el Betis (6-2), el Leganés (1-5) i l'Sporting de Gijón (0-5) i va guanyar a San Mamés (0-1), però també va caure a casa contra l'Alavés (1-2) i a Vigo (4-3), on els blaugrana ja perdien 3-0 en el minut 33. Després, l'equip va semblar que agafava la desitjada velocitat de creuer, amb quatre triomfs consecutius –i amb Mestalla i el Pizjuán com a victòries de prestigi–, per acte seguit encadenar tres empats que de nou van fer abaixar el suflé. I aquesta irregularitat no només s'ha vist reflectida als marcadors, sinó també en les sensacions que ha transmès l'equip, capaç de signar grans exhibicions, com la del Bernabéu, la de Vitòria o la del Celta a casa, per després completar duels horrorosos com el d'Anoeta, el del Villamarín o el de La Rosaleda, on el conjunt de Luis Enrique ni tan sols es va acostar a la seva ombra. Màlaga, de fet, va ser el punt culminant, el moment en què el Barça va desaprofitar l'empat del Madrid contra l'Atlético per dependre de si mateix, una derrota que ha inutilitzat la ratxa de set victòries que han signat els blaugrana en el tram final.

De res han servit, doncs, els 66 gols que han marcat entre Messi i Luis Suárez, els líders ofensius d'aquest Barça, una suma de dianes espectacular que no s'ha vist compensada en els números defensius, en què els blaugrana han estat massa tous, com ho demostra el fet que han rebut gols en 25 jornades. I les diferències també han estat massa grans entre els teòrics titulars i els teòrics suplents, cosa que ha provocat que el Barça patís molt per tirar endavant aquells partits en què Luis Enrique ha acumulat massa rotacions. I la prova principal és que, excepte Umtiti, la resta de fitxatges no han rendit segons el que s'esperava.

Els àrbitres, decisius