El Madrid no s'oblida de Piqué en la celebració de la lliga

Gerard Piqué va ser present, sense ell esperar-ho ni desitjar-ho, en la celebració del Real Madrid a la font de Cibeles per la consecució de la 33a lliga de la història dels blancs. El nom del central català va ressonar enmig de la celebració de matinada als carrers de Madrid, sobretot per la insistència dels seguidors madridistes, que esperaven els seus ídols per festejar conjuntament el títol aconseguit a Màlaga. Les declaracions del blaugrana sobre la seva antipatia envers el club blanc i el seu antimadridisme reconegut en diverses ocasions no deixen indiferent ningú, especialment a la capital espanyola, i entre l'afició madridista hi ha una animadversió ferotge cap a Piqué. El detall sorprenent de la matinada va ser quan, durant els parlaments dels jugadors del Madrid des de la passarel·la instal·lada a la font de Cibeles, un integrant de la plantilla –les imatges no aclareixen qui va ser, però moltes veus assenyalen Dani Carvajal– va agafar el micròfon i va entonar el càntic “Piqué, cabró, saluda el campió”, acompanyat dels milers d'aficionats que hi havia allà. Aquest va a ser només un dels càntics de la nit, però va ser l'únic que anava dirigit a una persona en particular i no a una afició o a un club rival –també es van recordar de l'Atlético–, i a més cap a un company de professió i, en concret, un company de vestidor de la selecció espanyola de diversos futbolistes del Madrid.

El càntic corejat pel jugador blanc recorda el de Samuel Eto'o en la celebració de la lliga 2004/05 guanyada pel Barça, però en aquella ocasió el camerunès va citar el club. A més, el davanter va demanar disculpes un parell de dies després, assegurant que amb aquell càntic havia “mossegat la mà que li havia donat de menjar”, en referència al seu pas pel club blanc en els seus inicis com a futbolista en la lliga espanyola. Al Madrid van molestar molt les paraules d'Eto'o, com també les de Gerard Pique després d'aixecar la Champions de Berlín, aquell ja famós “Kevin Roldán, contigo empezó todo” que va cridar des de la gespa del Camp Nou. “Jo, quan guanyo, no em recordo de ningú que no sigui dels meus”, va dir llavors Sergio Ramos, que en altres ocasions ha demanat a Piqué respecte “pels companys de professió”, com quan el blaugrana va titllar de “cono-cido” Arbeloa. Ahir, un dels seus va insultar un dels company de professió, i caldrà esperar per saber si algú demana perdó.