“Si marco, em quedaré en calçotets”

Afrontem la final amb humilitat i respecte. Volem fer història pel club i per les nostres carreres Veig moltes targetes, però no només per rucades. Lluito i vaig a totes i molts cops m'escalfo

Sempre amb un somriure, recordant els seus orígens humils i fent gala del seu caràcter desenfadat i alhora esbojarrat, Deyverson Brum Silva Acosta (08-05-1991, Rio de Janeiro), va acaparar gran part dels focus en la primera de les dues sessions en què tota la plantilla de l'Alavés va atendre els mitjans presents a Mendizorrotza. Capaç de protagonitzar gestos per emmarcar, com quan va consolar l'afició del Celta després que els gallecs quedessin eliminats en la copa, també ha estat protagonista altres episodis per oblidar, com aquell duel d'escopinades que va tenir amb Godín. Un davanter explosiu, màxim golejador de l'Alavés en la lliga (7 gols), i tercer jugador amb més targetes grogues (14) del campionat, i que explica com afronta aquesta final de copa, històrica per a l'Alavés, on va arribar l'estiu passat cedit pel Llevant, però també per a ell.

Quines sensacions té pocs dies abans de la final?

Hi arribem amb molta humilitat, perquè sabem que el Barça és un dels millors equips del món i que està acostumat a guanyar títols. Però nosaltres tenim molta il·lusió i volem fer història. Pensant en les nostres carreres i en l'Alavés.

Què caldrà fer per superar el Barça?

Jugar amb força, esforçar-nos molt i estar molt concentrats per no perdre pilotes, ja que ells no acostumen a perdonar al davant. Serà difícil, però no impossible. També nosaltres tenim molta qualitat. Podem sorprendre el Barça. Però millor no parlar-ne gaire per no donar-los pistes...

Si marca, ha pensat com ho celebrarà?

Vaig parlar amb els meus pares i els meus amics al Brasil, i si marco un gol decisiu en els últims minuts, em trauré la samarreta, i tot, i em quedaré en calçotets. I no me'ls trauré, perquè la meva mare em mataria... No he jugat mai una final i seria històric. Com ja ho va ser el gol al Camp Nou, on no fa gaires anys, ni m'imaginava que hi pogués jugar algun dia. Ni al meu poble s'ho creien.

Té relació amb el seu compatriota Neymar?

Vam tornar a coincidir en el partit al Camp Nou i vam estar xerrant una estona. Hem parlat algun cop més i ens apreciem. En la final, això sí, a cadascú li tocarà defensar el seu equip.

I de Messi, què en diu?

De Messi és molt fàcil parlar perquè és un gran jugador i ja s'ha dit tot d'ell. Prefereixo parlar dels meus companys, Llorente, Manu, Camarasa... Tots són molt bons, també. I tenim ganes d'enfrontar-nos amb alguns dels millors jugadors del món. Però amb respecte i humilitat.

Ja sap el que és marcar un gol al Barça. Aspira a repetir-ho en la final?

Tots els partits i tots els gols són importants. I és cert que els davanters viuen del gol, però jo em veig un davanter diferent, que surt molt de l'àrea, que cau a les bandes i potser és per això, que no jugo tant a l'àrea com d'altres, que no acumulo tants gols. Però defenso, ataco... I aquell gol, va ser important sí, però com tots.

Altre cop, el porter tornarà a ser Cillessen...

És cert. Ho recordo i tant de bo torni a marcar, però si no tinc la sort de fer-ho jo, doncs que marqui un altre company, tant me fa.

L'afició de l'Alavés està vivint uns dies històrics. Com veu l'ambient a la ciutat aquests dies? I què diria als aficionats?

Pel carrer, mentre passejo amb la meva família, tothom és molt proper. Només em veig diferent dels altres quan jugo. Fora del camp, sóc igual que la resta. I per mi també és important notar aquesta estima. Ells estan sempre donant-nos suport i no cal que els demani gaires coses més. El que sí que puc assegurar és que, amb respecte per les aficions dels altres clubs on he estat, aquesta és la millor.

Fa molts dies que somia en la final?

Somio que marco, però sé molt bé que marcar en cada partit és impossible. El que tinc clar és que només val guanyar.

Sovint es destaca la seva personalitat. Com es veu a vostè mateix?

He de dir que aquí he après molt a estar més tranquil. Soc un jugador que veu moltes targetes, però no només per rucades, sinó perquè molts cops lluito en tot moment i vaig a totes. De vegades em revoluciono, m'escalfo i xerro massa, també. Potser hauria de fer ioga per calmar-me. I soc també molt bromista i vaig sempre amb el somriure a la cara perquè la vida és complicada. Avui tens diners i fama i demà no tens res. S'ha de disfrutar del present i aprofitar tots els moments al màxim i ara toca aprofitar aquesta final i guanyar-la. Volem aprofitar aquesta oportunitat perquè no sabem si la tornarem a tenir mai.

De vostè es va destacar molt aquell gest que va tenir amb l'afició del Celta, però el que va passar amb Godín... Com explica aquesta doble cara que mostra sovint al camp?

Com he dit, encara que crec que soc bon noi, en els partits de vegades els rivals també em busquen perquè saben que m'escalfo de seguida. No soc perfecte i també m'equivoco i vaig demanar perdó pel que va passar amb Godín perquè sí, em vaig equivocar. Tot i que de vegades també es destaca més si ho fa algú d'un equip petit que d'un equip gran. I aquell dia contra el Celta, els vaig anar a consolar perquè no m'agrada veure ningú trist ni plorant. Només els vaig dir que eren un gran equip, com després s'ha tornat a veure quan han jugat contra el United.