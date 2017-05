Sandro Rosell, detingut

També va ser detinguda i després posada en llibertat l'esposa de Rosell

L'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell va ser detingut ahir en el marc d'una operació contra el blanqueig de diners i pertinença a organització criminal que van dur a terme, de manera conjunta, la unitat de delinqüència econòmica i fiscal de la Policía Nacional i la unitat de policia judicial de la Guàrdia Civil, amb la col·laboració de la Policia del Principat d'Andorra. Durant tot el dia d'ahir es van produir diversos escorcolls al domicili particular de Rosell, situat al carrer Deu i Mata de Barcelona, així com en altres residències que l'expresident del Barça té a Àger (Lleida) i Cassà de Pelràs (Girona) i en alguns dels seus despatxos professionals. La detenció de Rosell es va produir en el marc de l'operació Rimet, que investiga el cobrament de comissions il·lícites pels drets audiovisuals de la selecció brasilera de futbol després d'una querella presentada per la Fiscalia de l'Audiencia Nacional i que coordina el jutjat número 3 d'aquest tribunal.

A més de Rosell, que ha passat la nit al quarter de la Guàrdia Civil de la travessera de Gràcia, van ser detingudes quatre persones més que haurien actuat com a testaferros de l'expresident del Barça. Els quatre detinguts són: Marta Pineda, esposa de Rosell i que va estar present en l'escorcoll que es va fer des de quarts d'onze del matí i durant sis hores a la casa que la família té a Cassà de Pelràs i posteriorment posada en llibertat amb càrrecs; el ciutadà libanès Shahe Ohannessian, excompany de Rosell a qui l'expresident del Barça va vendre la seva empresa Bonus Sport Marketing després de guanyar les eleccions; l'empresari andorrà Joan Besolí, propietari d'una empresa de comptabilitat de la qual és soci Rosell i que va tramitar la residència passiva andorrana de Ricardo Teixeira, expresident de la Confederació Brasilera de Futbol, i el granger de l'Alt Urgell Andreu Ramos, amic íntim de Rosell.

L'expresident del Barça, que va abandonar el seu domicili cap a les sis de la tarda després d'un escorcoll que va durar unes deu hores i en el qual va estar present el seu advocat, Pau Molins, es va dirigir després, acompanyat per les forces de seguretat, a la seu de la seva exempresa, Bonus Sport Marketing, situada al número 20 del carrer Maó, per continuar amb els escorcolls. Aquest escorcoll va durar uns vint minuts i més tard Rosell va anar en un cotxe de la Guàrdia Civil al passeig de la Bonanova, on va estar present en un tercer escorcoll. L'expresident del Barça serà traslladat avui a Madrid i demà declararà davant l'Audiencia Nacional.

A Rosell se l'ha detingut, per, presumptament, formar part d'una organització que cobrava comissions il·lícites que provenien de la venda dels drets d'imatge de la selecció brasilera de futbol i que tenia com a caps visibles l'expresident del Barça i Ricardo Teixeira. Segons la investigació, els drets audiovisuals de la canarinha es van vendre a una empresa de Qatar, que va desviar 15 milions d'euros a comptes que Rosell i Teixeira tenen a Andorra, on blanquejaven els diners. També s'investiga la venda de Rosell de la seva empresa, Bonus Sport Marketing, a Ohannessian.

El cas emana d'un altre cas que l'any 2015 va destapar una xarxa de corrupció a la FIFA, investigació que lidera l'FBI des dels Estats Units. El jutjat número 3 de l'Audiencia Nacional ha embargat comptes bancaris de Rosell per valor de 10 milions d'euros, així com diverses propietats immobiliàries per un valor aproximat de 25 milions d'euros.

Pau Molins, advocat de Rosell, va atendre els mitjans de comunicació després del primer escorcoll i va deixar clar que res de tot això té a veure amb el Barça i que Rosell té ganes d'explicar-se. “Estem sorpresos perquè tot això ve d'un fet del 2011, fa sis anys. D'un compte que està regularitzat i del qual tenen coneixement les autoritats espanyoles. Hauran de demostrar la seva culpabilitat. Estic convençut que les operacions són legals i Sandro Rosell té moltes ganes d'explicar-se. El que és clar és que això no té res a veure amb el Barça. Estem parlant d'empreses particulars.”