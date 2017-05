Els dubtes d’Iniesta

Malgrat que el club pensava que la seva renovació cauria com fruita madura, Andrés Iniesta continua meditant quin serà el seu futur a partir de la finalització del seu contracte amb el Barça. El capità blaugrana, en el dia d’avui, no té clar si ampliar el vincle amb el club un cop finalitzi l’actual, a finals de la temporada vinent. “La meva intenció, mínimament, és complir el contracte que tinc i això és el que vull fer. De possibilitats sempre n’hi ha. És una qüestió de valorar-ho tot. No estic dient que renovi o no. He arribat a aquesta situació condicionat per com ha anat la temporada, per com s’ha mogut tot i he après a valorar les coses”, va afirmar en el programa Tu diràs de RAC1. El que sí que té molt clar Iniesta és que, passi el que passi, el seu possible adeu al Barça no serà traumàtic: “Ja vaig dir fa unes setmanes que en el moment en què hagi de sortir d’aquí no acabaré enfrontat amb el club.”

Sobre la possible arribada de Valverde, el manxec considera que està capacitat per agafar les regnes de l’equip i que els seus equips saben a què juguen.