Aleix Vidal torna al grup

Després de dos dies de festa, el Barça va començar ahir a preparar la final de copa contra l’Alavés de dissabte vinent. Luis Enrique va rebre magnífiques notícies en el retorn als entrenaments. Es tracta de la incorporació al grup d’Aleix Vidal, que es va lesionar de gravetat fa tres mesos, precisament en un partit contra l’Alavés. Aleix Vidal, que va haver de ser operat després de fracturar-se el turmell dret en una duríssima entrada de Theo Hernández, té gairebé impossible jugar la final del Vicente Calderón i treballa més pensant en la temporada vinent, en què, en un principi, seguirà com a blaugrana.

Mathieu i Rafinha van continuar treballant al marge, i s’espera que Piqué i Mascherano, que no van poder disputar els dos últims partits de lliga, no tinguin cap problema per jugar. Piqué va ser baixa per culpa d’un virus que fins i tot el va obligar a ser ingressat en un centre hospitalari i Mascherano, per una petita lesió muscular que es va fer en l’escalfament del partit a Las Palmas.