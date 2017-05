Valverde diu que la nova aventura haurà de ser difícil

Ernesto Valverde, molt emocionat, es va acomiadar ahir de l’Athletic de Bilbao, acompanyat del president, Josu Urrutia, després de quatre temporades a la banqueta del club basc. Valverde, que dilluns ha de ser anunciat com a nou entrenador del Barça per a les tres properes temporades, no va voler confirmar aquest fet i va parlar poc de quin serà el seu futur. “No tinc cap compromís amb cap club. No he parlat amb ningú, però no puc negar que tinc representant i que ell sí que ha rebut l’interès de diversos equips. Però l’interès de grans clubs ja l’havia rebut en anys anteriors”, va dir el ja exentrenador de l’Athletic, que quan va ser preguntat directament pel Barça es va limitar a dir: “No tinc per costum parlar d’equips en particular, així que en aquesta sala de premsa no et puc confirmar res. Què s’ha publicat que signaré?, Doncs no sé el que es publica, jo responc pel que faig jo.”

Valverde no va descartar que es pogués agafar un any sabàtic, però en una de les seves respostes va deixar clar que li agraden els reptes importants, com el que representa dirigir una plantilla com la blaugrana. “Quan surti per aquesta porta, valoraré si començo una aventura o no. Però haurà de ser difícil, perquè fins ara les fàcils no m’han anat bé”, va dir l’entrenador de Viandar de la Vera. Valverde sap que fins dilluns, per respecte a Luis Enrique, que dissabte disputa la final de la copa amb el Barça, no es farà oficial que és el substitut de l’asturià i per això es va mostrar sec quan se li va preguntar per segona vegada de manera directa pel seu futur a la banqueta blaugrana. “Quan hi hagi alguna proposta d’algun club, coneixerem la resposta.”

Valverde es va emocionar molt quan va recordar les seves quatre temporades a San Mamés, sobretot quan es va dirigir als jugadors, que estaven a la sala de premsa fent-li costat, i va explicar que havia dubtat molt de la seva continuïtat. “La decisió de no continuar ve de lluny, però vaig arribar a dubtar-ne, fins i tot l’alcalde em va demanar que em quedés. Crec que és la millor decisió per a tots. En el futbol sempre hi ha d’haver moviments. Un canvi anirà bé als jugadors i, si soc sincer, a mi també”, va dir l’entrenador, afegint-se a la teoria que els cicles dels tècnics no poden ser ja gaire llargs. Valverde va deixar clar el seu compromís amb l’entitat de San Mamés confessant que en tots aquests anys havia tingut “ofertes de grans equips”. “El president ho sap, però sempre he mostrat el meu compromís. Ara, és diferent”, va dir per acabar el de Viandar de la Vera, que després de la roda de premsa va convidar a dinar tota la plantilla.