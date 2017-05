“La temporada no és un fracàs, però tampoc és com hauríem desitjat”

Gerard Piqué va ser ahir a Sant Guim de Freixenet per inaugurar un nou Cruyff Court en col·laboració amb l’Obra Social La Caixa i la Fundació FC Barcelona. Un projecte que l’omple d’“orgull” en un poble proper a ell, perquè d’aquí són originaris el seu pare i la seva àvia. Però la proximitat de la final de la copa i del final de la lliga van obligar Piqué a valorar l’actualitat blaugrana, farcida de temes. Per començar, va fer balanç de la temporada i va ser més o menys autocrític. “No és un fracàs, però tampoc és com hauríem desitjat”, va admetre. El principal problema, la irregularitat en la lliga. “No som campions perquè hem perduts punts en camps on no hauríem d’haver perdut. Podem aspirar a molt més”, va dir. El central, però, va assegurar que estan molt motivats de cara a la final de la copa. Piqué va restar importància als insults que va rebre durant la celebració de la lliga per part d’alguns jugadors del Madrid. “Carvajal em va enviar un missatge i li vaig dir que no havia de demanar disculpes.”

Sense voler justificar-se, va recordar que un dels factors que han condicionat la temporada han estat els arbitratges. Malgrat que li va costar una sanció, va insistir que les actuacions dels col·legiats no han estat a l’altura i va reclamar la implementació del VAR per ajudar-los. Sobre el futur, va assegurar que Ernesto Valverde seria una bona opció per a la banqueta perquè havia fet “molt bona feina a l’Athletic” i es va mostrar convençut que Iniesta seguirà una temporada més.

Sobre les seves ganes d’aspirar a la presidència del club, va explicar que ara vol seguir jugant, però que segueix tenint la idea al cap, i en to de broma va afegir: “Com que tots els presidents van caient, m’ho hauré de pensar.” Precisament, això li va servir per comentar l’última polèmica que afecta Sandro Rosell. Piqué va ser prudent i va recordar que existeix la presumpció d’innocència, però alhora va afegir que la llei “s’ha de complir”. Això sí, sobre els problemes d’Hisenda que han patit alguns jugadors del Barça no va callar i va assegurar que el tracte a Messi i Neymar havia estat diferent del que havien rebut altres.