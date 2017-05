El Suprem no perdona Messi

El Tribunal Suprem va fer cas omís del recurs presentat pels advocats de Leo Messi i ahir va confirmar la sentència de l’Audiència de Barcelona que va condemnar el jugador a 21 mesos de presó i a pagar una multa de 2.093.000 d’euros per haver comès tres delictes contra la hisenda pública els anys 2007, 2008 i 2009. Qui sí que va veure rebaixada la pena és el seu pare, Jorge, que passa dels 21 als 15 mesos perquè el tribunal va “apreciar l’atenuant de reparació del dany per la devolució a Hisenda per part del seu fill dels diners defraudats”.

El Tribunal Suprem manté la pena perquè entén que Messi “coneixia inequívocament la seva obligació de tributar els ingressos obtinguts per l’explotació dels seus drets d’imatge”. En la primera sentència de l’Audiència quedava reflectit que els acusats “van eludir el pagament dels ingressos percebuts pels drets d’imatge de Leo Messi, mitjançant una complexa maniobra de negocis que no tenia cap més finalitat que ocultar a la Hisenda Pública els ingressos generats i qui era el veritable perceptor d’aquests”. La defensa del jugador blaugrana, però, van argumentar que Messi desconeixia els detalls i que es tractava d’un “desconeixement evitable”.

Al tribunal també li resulta difícil de comprendre que els assessors a què va recórrer el jugador barcelonista fossin exclosos de tota preocupació acusadora pel ministeri fiscal i l’advocacia de l’Estat. El tribunal qualifica d’“insòlita” aquesta situació, per la qual “no pot incrementar l’indesitjable resultat d’afegir a aquesta impunitat la del defraudador aquí acusat”. Segons el Suprem, “quan Messi va al despatx professional no és perquè aquest l’informi sobre quina és la seva obligació tributària i com complir-la adequadament, sinó perquè li indiquin com aconseguir eludir-la”. La pena no implicarà l’ingrés dels Messi a la presó, ja que habitualment l’internament té lloc quan es tracta de condemnes superiors als dos anys, i és suspès per part del tribunal que firma la sentència, mentre no s’incorri en altres delictes.

Reben el suport del club

A través d’un vídeo gravat amb declaracions del portaveu del Barça, Josep Vives, el club va donar suport a Messi i a la seva família. “El FC Barcelona reitera tot el seu suport a Leo Messi, al seu pare Jorge i a tota la seva família. De fet, aquesta mateixa tarda, el president Josep Maria Bartomeu s’ha posat en contacte amb Jorge Messi i amb la família per traslladar-li una vegada més aquest suport. Tant el pare del jugador com la família s’han mostrat molt agraïts al club, ja no només pel gest d’avui, sinó pel fet que se’ls ha fet costat durant tot aquest procés”, s’assegurava en el vídeo gravat. La ratificació de la condemna a Leo Messi no afectarà les negociacions per la renovació del seu contracte amb el Barça. Unes negociacions que ja estan molt avançades.