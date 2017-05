Sandro Rosell, presó incondicional

La jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela ha decretat presó incondicional sense fiança per a l’expresident del Barça Sandro Rosell, detingut ahir per un presumpte blanqueig de 15 milions d’euros procedents de comissions il·lícites cobrades pels drets d’imatge de la selecció de futbol del Brasil. La jutge considera que hi ha risc de fuga i de destrucció de proves. Carmen Lamela, a més, ha dictat l’ingrés a presó de l’advocat i polític andorrà Joan Besolí, a qui s’atribueix la creació d’empreses al Principat amb la quals s’haurien blanquejat els diners.