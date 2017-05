“El Barça ha fet que semblin normals coses que no ho són”

Mauricio Pellegrino afrontarà demà el seu partit més important des que és entrenador de futbol, una fita històrica per a ell i per a l’Alavés. Per això, el tècnic argentí va admetre ahir que té “l’ansietat lògica per competir” i va treure importància al fet que els seus jugadors estiguin sobremotivats. “És normal. No és un tema que em preocupi. Pitjor seria que els hagués d’arrossegar”, va afirmar ahir l’entrenador, que va emfatitzar la importància dels primers minuts de la final, un moment clau que pot acabar decidint el títol. “Haurem d’estar molt atents en tot moment, però sobretot en l’inici. En el començaments de les finals, i més quan jugues contra rivals teòricament superiors, cal anar molt amb compte.” Qüestionat sobre el favoritisme del Barça, Pellegrino va recordar que el futbol és impredictible i es va mostrar convençut que l’Alavés tindrà opcions d’endur-se la copa del Rei cap a Vitòria: “Si el duel evoluciona amb normalitat tindrem les nostres oportunitats, segur. Som un equip que competeix al límit per tenir opcions de vèncer rivals com el Barça.” El tècnic, a més, va afirmar que no tem que el conjunt blaugrana acabi ofegant l’Alavés a través de la possessió, ja que els seus futbolistes estan preparats: “El meu equip corre molt i bé. Som un conjunt treballador i que sap competir. Estem preparats per aguantar.” Pellegrino, que va admetre que no ha plantejat cap pla específic per mirar d’aturar Leo Messi, ja que el Barça “fa vint anys que juga de manera col·lectiva”, no va voler donar cap pista sobre quin serà l’onze que escollirà. “Dec molt a aquests nois i ara mateix no et puc dir cap jugador que no hagi fet mèrits per ser titular en la final. El més important és que tinc prou futbolistes disponibles per alinear un onze competitiu. Sé com vull que juguem.”

Màxim respecte