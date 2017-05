I Laporta guanya l’acció civil de responsabilitat

Els capricis del destí són com són. Quan l’expresident del Barça Sandro Rosell encara estava declarant a l’Audiencia Nacional després d’haver estat detingut dimarts, acusat de blanqueig de diners i pertinença a organització criminal, l’Audiència de Barcelona desestimava el recurs d’apel·lació presentat pel FC Barcelona a la sentència de l’octubre del 2014 del jutjat de primera instància número 39, concretament del jutge Manuel Martínez Borrego, sobre l’acció civil de responsabilitat. Aquella sentència desestimava la demanda de responsabilitat civil per 47,6 milions d’euros contra la junta directiva de Joan Laporta. La sentència de Martínez Borrego afirmava que l’expresident Joan Laporta i la seva directiva no havien tingut resultats negatius en el seu mandat que justifiquessin l’acció de responsabilitat, com va denunciar la junta de Rosell l’any 2010 després de guanyar les eleccions, denúncia que va portar als jutjats després de rebre el suport de l’assemblea de compromissaris. Amb anterioritat, la directiva de Rosell havia reformulat els comptes de la temporada 2009/10, i adjudicava unes pèrdues a la directiva sortint de 47,6 milions d’euros acumulades durant tot el seu mandat, entre els anys 2003 i 2010.

Amb aquesta nova sentència, Laporta i els quatre exdirectius que continuaven en el procés (Xavier Sala i Martín, Rafa Yuste, Maria Elena Fort i Josep Ignasi Macià) queden exonerats. Els altres dotze directius que també formaven part del procediment van pactar amb el club sortir del cas a finals de l’any passat. Cal saber encara, però, si l’actual president del Barça, Josep Maria Bartomeu, i la seva junta directiva decideixen aturar-se aquí i donen el cas per tancat o bé presenten un nou recurs al Tribunal Suprem, fet que no va descartar Bartomeu davant l’assemblea de compromissaris i que es valorarà en la reunió de la junta directiva de dilluns. En aquella mateixa trobada, el president del Barça va explicar que en cap cas el club demanaria responsabilitats econòmiques, si acabava guanyant l’acció civil de responsabilitat, als exdirectius implicats i que només buscaven una sentència favorable que fes jurisprudència. Precisament d’això parlava el comunicat que va emetre ahir el Barça per valorar la sentència. “El club lamenta que l’Audiència no hagi dictat una resolució que fixi els criteris comptables per determinar en un futur la quantificació de beneficis o pèrdues d’una directiva en el seu mandat”, deia el comunicat, que també valora positivament que la sentència digui que els comptes presentats per l’anterior junta de l’exercici 2009/10 eren “defectuosos” i que desestimi els recursos presentats pels exdirectius.

La sentència d’ahir va ser valorada pels exdirectius amb eufòria i emoció. Molt contundent va ser Laporta, que participava en l’Open Media Day de la Fundació Cruyff. “Aquesta directiva hauria de plegar, no mereix continuar, perquè el que han fet durant set anys als meus companys de junta i a mi ha estat una vergonya. Ha estat una gran mentida. Són persones que actuen amb mala intenció, que menteixen, manipulen i es dediquen a intoxicar, com s’ha demostrat en el cas dels meus comptes, que ha quedat desestimat per segona vegada. La sentència demostra que van ser uns irresponsables que es van dedicar a manipular unes comptes en benefici seu”, va dir l’expresident del Barça, que no va voler acarnissar-se amb la situació de Sandro Rosell. “Això de Rosell es veia venir. Em sap greu quan penso en la seva família i filles, també perquè perjudica la imatge del Barça. No m’alegro de les desgràcies dels altres, tot i que m’hagin fet mal”, deia Laporta, que va criticar durament Bartomeu: “Desconfio dels que diuen que són bons gestors, perquè per portar un club de futbol es necessita ànima. Si veus els resultats que estan fent, veus que la gestió és lamentable. A més, estan en unes ràtios d’endeutament amb uns salaris molt elevats molt greus. El club no és viable ni sostenible.” També van valorar la sentència de l’Audiència de Barcelona altres dels exdirectius que encara formaven part del procediment. “Em sento molt alleugerida i feliç. La demanda era injusta perquè van mentir i manipular com la sentència demostra. El que haurien de fer ara és demanar perdó”, va dir a L’Esportiu Maria Elena Fort, que també va parlar sobre la possibilitat que té el club de presentar recurs. “Encara no estic tranquil·la del tot perquè ho poden fer, però seria una vergonya. Crec que fa uns dies potser sí que haurien recorregut, però ara no crec que ho facin, amb el panorama que tenen...” També va donar la seva opinió a aquest diari Josep Ignasi Macià. “Estic molt emocionat i content per haver aguantat la pressió i no haver pactat amb els nostres botxins. He pensat que el meu pare n’estaria molt orgullós”, diu l’exdirectiu, que creu que la directiva de Bartomeu hauria de dimitir: “Després de tots els embolics que tenen, haurien de dimitir tots i allunyar-se del club. I també demanar perdó, però no a nosaltres, a les nostres famílies, però no ho faran perquè són massa superbs per reconèixer la gran errada que van cometre.”

En la sentència que es va fer pública ahir, els tres magistrats desestimen també les impugnacions a la sentència del jutge Martínez Borrego que van presentar Laporta i els exdirectius i no imposa costes a cap de les dues parts.