Presó incondicional

Carmen Lamela, jutgessa del jutjat central número 3 de l’Audiencia Nacional, va decretar ahir presó provisional comunicada i sense fiança per a l’expresident del Barça Sandro Rosell. Lamela va atendre la petició del fiscal Vicente González Mota després de prendre declaració a Rosell durant dues hores, així com al ciutadà andorrà Joan Besolí, soci de Rosell, per qui també va decretar l’ingrés a la presó de Soto del Real. Lamela va prendre aquesta decisió per creure que existeixen proves evidents que Rosell ha comès els dos delictes pels quals va ser detingut dimarts, blanqueig de diners i pertinença a organització criminal. La jutgessa creu que hi ha risc de fuga si els deixa en llibertat a causa dels contactes i de la facilitat que té Rosell per moure’s pel món i per aconseguir favors en països de fora de la Unió Europea i els Estats Units. També pel risc que puguin destruir proves, tenint en compte que la investigació no ha acabat. L’expresident hauria cobrat comissions il·lícites per valor de 6.580.000 d’euros, quantitat que posteriorment hauria blanquejat, a través d’un tramat d’empreses creades amb aquesta finalitat.

La jutgessa, en el seu escrit, acusa Rosell de formar part d’una organització criminal que es dedicava a blanquejar diners procedents de comissions il·legals. Les comissions provenien, sempre presumptament, de la venda dels drets audiovisuals de 24 partits de la selecció brasilera de futbol, venda que hauria fet l’expresident de la Confederació Brasilera de Futbol Ricardo Teixeira, amic íntim de Rosell. Aquesta venda s’hauria dut a terme el 2006 a una empresa amb seu a les illes Caiman, International Sports Events, vinculada al grup de l’Aràbia Saudita, Dallah Albaraka Group. Segons l’informe de la jutgessa, després de la venda d’aquests partits, Teixeira i Rosell van imposar el pagament, sense que ho sabés la Confederació Brasilera de Futbol, de 8,4 milions al dirigent brasiler i de 6,6 milions a l’expresident del Barça. Aquests diners els van rebre Rosell i la seva esposa, Marta Pineda, a través de cinc transferències entre el novembre del 2010 i el gener del 2011, sent Rosell ja president del Barça, tot i que l’operació s’havia produït abans. Sempre segons l’escrit de la jutgessa, l’empresari català va ser qui va crear l’empresa Uptrend, amb seu a New Jersey, i va ser aquesta empresa la que va cobrar els 8,4 milions d’euros que havien d’anar a parar a Ricardo Teixeira i que posteriorment es van ingressar en comptes bancaris d’Andorra.

Pel que fa a Rosell, va declarar que els 6,6 milions d’euros que ell (5.922.000) i la seva esposa (658.000) van ingressar els van guanyar amb la venda el 24 de maig del 2011 de la meitat de l’empresa Bonus Sport Marketing, empresa que va assegurar que vendria si guanyava les eleccions a la presidència del club blaugrana per incompatibilitat amb el seu càrrec. Rosell assegura que l’empresa la va comprar Shane Ohannessian, de nacionalitat libanesa. En la interlocutòria del cas, però, s’assegura que Ohannessian, amic de Rosell, només va fer de testaferro per fer veure que Rosell i la seva esposa, Marta Pineda, es desfeien de la meitat de l’empresa, però que en realitat aquella venda es va fer només per blanquejar els 6,6 milions d’euros que havia de cobrar Rosell de les comissions il·legals de la venda dels drets d’imatge de la selecció brasilera, pagaments i comissions pendents del contracte signat l’any 2006 per l’adquisició d’International Sports Events dels drets d’imatge de la selecció brasilera.

La jutgessa assenyala que hi ha proves evidents que Bonus Sport Marketing continua sent propietat de Rosell i la seva esposa i que va fer una due dilligence inservible per determinar-ne el valor. Com a proves que l’empresa continua sent de l’expresident del Barça, segons l’escrit, hi ha que Ohannessian era conegut seu, que Marta Pineda en continua sent l’apoderada, que l’empresa es va traslladar a una seu física propietat de Rosell, que la societat libanesa es va formar un mes abans de la compra, que l’expresident del Barça ha continuat cobrant quantitats d’aquesta empresa –en concret 400.000 euros–, que aquesta empresa encara paga viatges particulars de Rosell, que va ser ell, segons una conversa amb Emili Sabadell, i no Ohannessian qui va decidir l’acomiadament d’una empleada, que el domicili actual de l’empresa està al número 20 del carrer Maó de Barcelona, propietat de Rosell, que Ohannessian viu en un pis al número 20 del carrer Reus de Barcelona, també propietat de Rosell, i que en una conversa entre Rosell i Josep Colomer es veu clarament la relació entre Rosell i i Aspire Academy, canalitzada a través de Bonus Sport Marketing, fet que ha significat que Rosell hagi continuat cobrant de Qatar tot i haver-se venut l’empresa.

La jutgessa diu que formar part d’una organització criminal pot ser castigat amb cinc anys de presó, pena que pot augmentar fins als vuit per a les persones que dirigeixen l’organització. Pel que fa al blanqueig de capital, la pena pot anar fins als sis anys de presó i nou per als administradors. Lamela ha decidit deixar en llibertat amb mesures cautelars tant Ohannessian com Andreu Ramos, ramader i també amic íntim de Rosell que també hauria actuat com a testaferro. La jutgessa creu que aquestes dues persones també formaven part de l’organització, així com altres persones investigades en aquesta operació Rimet, com Marta Pineda, esposa de Rosell; Ricardo Teixeira, i Josep Colomer.