“Si m’arriben a dir que guanyaríem 8 o 9 títol hauria més que signat”

Luis Enrique ha ofert aquest migdia la roda de premsa prèvia a la final de copa de demà al Vicente Calderón. Una cita que també coincidirà amb el seu últim partit a la banqueta del Barça. Aquestes han estat les seves reflexions:

CITA ESPECIAL:

“Hi ha la possibilitat d’acabar el meu cicle al Barça amb un títol més i estic centrat en la dificultat del rival”

COM ARRIBA EL BARÇA?

“Crec que bé. Ja heu vist com ha competit les últimes setmanes a la lliga.”

MÉS IL·LUSIÓ PER PART DE L RIVAL?

“Potser en il·lusió ells en tenen més, però en ambició no he vist un grup de jugadors més ambiciosos que els del Barça. Competirem al màxim segur.”

L’ALAVÉS:

“És un equip que està en forma. Ha fet una temporada d’altíssim nivell i fent un bon futbol”

FINAL DE COPA:

Com totes les finals són 90 minuts imprevisibles i cal estar preparats per qualsevol escenari.”

TRES TEMPORADES A LA BANQUETA:

“Quedar-se amb el bo seria fàcil i fer-ho amb dolent no te sentit. Em quedo amb tot. Ha estat una experiència personal i professional bonica”

BAIXES DE SERGI ROBERTO I LUIS SUÁREZ:

“Entenc que una plantilla com la del Barça ha de estar suficientment preparada per solucionar qualsevol baixa. tenim jugadors de garanties i vàries opcions.”

LLEGAT

“En general ha estat una trajectòria positiva i hem estat fidels a l’estil del Barça. Tan de bo demà puguem arrodonir demà. Si en la meva presentació m’arriben a dir que guanyaríem 8 o 9 títols ho hauria més que signat.”

FUTUR

“Si alguna cosa he après a la vida és no diguis mai mes. Per què he de dir que no ho tornaré a entrenar el Barça? Però en pocs anys segur que no”.