“Hem d’igualar la motivació de l’Alavés”

Luis Enrique va tenir ahir un teloner excepcional a la sala de premsa. Ni més ni menys que Gerard Piqué. Una garantia a l’hora de transmetre missatges clars i sovint contundents. Tot i això, el central de la Bonanova va negar que la seva elecció fos motivada pels afers extraesportius –empresonament de Sandro Rosell i resolució de l’acció civil de responsabilitat– que han esquitxat el club els darrers dies: “És una coincidència i ho faig de bon grat.” Tot i això, va admetre que aquest rebombori judicial “òbviament no és agradable.”

Centrat en la final contra l’Alavés, va advertir de l’empenta amb la qual el conjunt de Vitòria afronta el partit: “Té l’oportunitat històrica de guanyar un títol i aniran molt motivats. Hem d’igualar aquesta motivació i demostrar la nostra capacitat tècnica i tàctica.” En aquest sentit, se li va preguntar per quin grau d’il·lusió percep en l’entorn blaugrana per la copa: “Per nosaltres la il·lusió és la mateixa. Amb vista al públic [blaugrana], no ho podem controlar. Però segur que serà un bon partit i jugarem amb passió per intentar guanyar-la,” va respondre. El central preveu topar amb un Alavés “replegat i que busqui sortir a la contra”. “Caldrà estar atents i vigilar en defensa. Tenir la pilota ens ha de permetre controlar el partit.”, hi va afegir.

Respecte als precedents en la lliga, va considerar que no poden extrapolar-se al duel d’avui: “Quan vam jugar al Camp Nou [el Barça va perdre per 1-2] era la tercera jornada de lliga i encara no estàvem prou rodats. Després van guanyar-los per 0-6, però ells s’acabaven de classificar-se per a la final de copa i no s’hi jugaven res.” I pel que fa a les baixes de Sergi Roberto i Luis Suárez, va expressar la seva confiança en els possibles relleus: “Els onze que surtin al camp segur que tenen la qualitat suficient per intentar guanyar la copa.”

Piqué no va estalviar elogis cap a Luis Enrique. “Es mereix marxar amb un altre títol”, va destacar, a banda de qualificar les tres temporades del tècnic asturià a la banqueta de “magnífiques.” I no només pels títols assolits: “Em quedo amb la forma com s’ha fet; potser amb vosaltres [referint-se als periodistes] no ha tingut la millor relació, però al vestidor ens ha acabat conquerint.” El central va defensar la implantació del videoarbitratge (VAR) a la lliga com a mesura per evitar polèmiques que tenen influència directa en el campionat. De fet, va posar el focus en l’última lliga: “Crec, sincerament, que els àrbitres hi han pogut influir. No faré el llistat de com hem pogut estar perjudicats o afavorits, però espero que l’exemple de la temporada serveixi per introduir el VAR.” A més, va fer una reflexió que, sense esmentar-ho, assenyalava cap a Madrid: “Per guanyar la lliga has de ser infinitament millor. Estar a l’altura sovint no és suficient.”

Pel que fa als temes judicials que aquests dies han agitat el club, Piqué va dir que cal analitzar-los “un per un”. En aquest sentit, va afirmar que “com a culer” li hagués agradat que l’acció civil de responsabilitat no hagués estat necessària. “Sobre Neymar i Leo [Messi], són casos individuals que altres equips també pateixen. Hisenda no especifica bé i sovint no està aclarit com cal procedir. De fet, també m’ha passat a mi”, va lamentar respecte als problemes fiscals que tenen diversos jugadors.

Finalment, també se li va preguntar per la final de la Champions, i no va amagar que desitja que guanyi la Juventus. “Però guanyi qui guanyi no canviarà res del que ha estat la nostra temporada. L’any que ve cal mirar d’assolir més objectius”, va indicar.