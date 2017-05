El Barça no falla contra l’Alavés (3-1) i s’endú la seva 29a copa del Rei

El Barça ha fet bons els pronòstics i ha guanyat aquesta nit la seva 29a copa del Rei, en imposar-se amb claredat l’Alavés per 3-1. Després d’un inici sense gaires ocasions de gol, amb els blaugrana amb el domini però sense profunditat davant d’un rival molt tancat al darrere, el partit ha embogit a partir d’una clara ocasió de l’Alavés, en un xut d’Ibai que Cillessen s’ha empassat i que ha acabat amb la pilota estavellant-se en la base del pal (26’). Tot seguit, qui ha vorejat el gol ha estat el Barça, en un xut d’Iniesta que ha desviat Alcácer, posant a prova els reflexes de Pacheco. I en la següent acció ofensiva dels blaugrana ha arribat l’1-0, en una pared esplèndida entre Messi i Neymar que l’argentí ha finalitzat amb una rosca perfecta (30’). L’Alavés, però, ha reaccionat, i només tres minuts després ha empatat, en un bon llançament de falta de Theo Hernández al segon pal en què, una altra vegada, Cillessen no ha estat gaire encertat. Malgrat la diana dels bascos, el Barça ha continuïtat amb el domini, i tot just abans del descans ha marcat dos gols. Primer ha marcat Neymar, en finalitzat una excel·lent jugada col·lectiva entre ell mateix, Messi i André Gomes (45’). I després qui ha superat Pacheco ha estat Alcácer, en aprofitar una assistència meravellosa de Messi (48’).

Final controlada