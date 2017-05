Aleix tanca el cercle

De les llàgrimes de dolor de l’11 de febrer a Mendizorrotza al somriure i la felicitat d’ahir damunt la gespa del Vicente Calderón. Aleix Vidal tanca el seu cercle particular. El futbolista de Puigpelat era tot alegria. I per partida doble. El lateral català va guanyar la seva segona copa del Rei amb la samarreta del FC Barcelona i ho va poder fer, a més, vestit de curt, com a tot futbolista li agrada. Impensable ara fa unes setmanes o només uns dies enrere.

Aleix Vidal va lesionar-se de gravetat precisament contra l’Alavés en la lliga a principis de febrer a Vitòria i tot i que en el seu moment els serveis mèdics del club li havien diagnosticat un període de cinc mesos de baixa, finalment, escurçant terminis, va poder reaparèixer en l’últim partit de la temporada. Oblidada ha quedat aquella luxació al turmell dret que li va causar una lletja entrada de Theo Hernández. El seu retorn, un premi a l’esforç i a la perseverança.

Luis Enrique, amb la final ja coll avall, li va voler donar els últims set minuts de partit –va entrar en el 83’ per Rakitic– i el lateral va rebre una de les ovacions de la nit quan va saltar al terreny de joc. Curiosament Aleix no va coincidir a la gespa amb Theo, substituït en el 79’.

Aleix va deixar també una de les imatges de la celebració gravant amb la seva càmera GoPro tot el que succeïa a la gespa.