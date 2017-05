Salt fins a l’aprovat final

Feia temps que Paco Alcácer tenia ben senyalada la data del 27 de maig de 2017. Exactament des del 7 de febrer, quan l’expulsió per doble groga de Luis Suárez en la tornada de les semifinals de copa contra l’Atlético apartava l’uruguaià de la final. Des de llavors, tots el focus enfocaven Álcacer com a relleu per a una cita de tanta transcendència. Així va ser. El davanter valencià va sortir com a titular ahir sobre la gespa del Vicente Calderón per ocupar la plaça de davanter centre. Tota una responsabilitat, a la vegada que una oportunitat d’or per reivindicar el seu rol dins l’equip blaugrana en una temporada que no li ha estat senzilla. I va sortir cara.

Sens dubte, no hi havia millor manera de tancar el seu primer any com a blaugrana que amb un gol en una final. Però, més enllà d’encarregar-se de marcar just abans d’arribar al descans, Alcácer va evidenciar la progressió exhibida sobre el terreny de joc en el segon tram de temporada, sobretot a l’hora de mostrar-se més integrat dins del joc blaugrana. Una evolució positiva que, en clau de futur, suposa un punt a favor en la seva continuïtat com a blaugrana.

Precisament, la major connexió esmentada es va reflectir ahir, amb Messi com a principal soci. De fet, el gol del valencià –el del 3-1– va néixer d’una extraordinària jugada del crac argentí. Alcácer va llegir bé l’acció, desmarcant-se a l’espai per aprofitar la pilota filtrada per Messi. Ja amb tota la responsabilitat a les seves botes, va definir amb encert amb una xut a la mitja volta. Tal com s’espera d’un davanter que precisament es defineix per ser un rematador.

Ben segur que, amb el gol al sarró, el valencià va alliberar-se de força tensió. De fet, va arrencar la segona part amb energia, fins al punt d’estar a prop de signar un doblet. Novament Messi va veure el moviment del valencià dins l’àrea i li va centrar la pilota. Alcácer va arribar a connectar-la, però va topar amb un Pacheco ben col·locat per refusar. Posteriorment, també va provar un xut llunyà desviat.

Vuit gols en la temporada