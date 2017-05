“Vull agrair a Luis Enrique la feina”

Feliç com tots els culers al final del partit. Nit d’alegria també per a Josep Maria Bartomeu. El màxim mandatari del FC Barcelona va voler compartir la felicitat pel títol aconseguit amb tota l’afició blaugrana i sobretot va tenir paraules boniques i d’agraïment cap a Luis Enrique després d’una etapa gloriosa de tres anys que ahir va abaixar la persiana de manera definitiva: “Vull agrair des d’aquí al mister aquests tres anys de títols i d’èxits. Estem molt agraïts. Ha guanyat 9 títols en tres anys. La dada ho diu tot. És un entrenador d’èxit i té les portes obertes per tornar al club quan vulgui. Hem d’estar contents amb aquesta copa del Rei que hem guanyat i hem d’estar contents amb la feina feta per un Luis Enrique que ha arribat al cor de tots els culers”, va dir.

Bartomeu també va tenir paraules per a Leo Messi, sens dubte el gran protagonista de la final, amb un gol i una assistència: “Leo és el millor del món. Ho demostra a cada partit i avui ho ha tornat a ensenyar.” Enèsima picada d’ullet en espera de l’oficialitat de la renovació. Paraules també per al retorn d’Aleix Vidal després de mesos a l’ombra. Bartomeu també va fer autocrítica: “Ha estat una temporada de contrastos. No hem aconseguit ni la lliga ni la Champions. Al final ens hem quedat amb un títol. És evident que no hem aconseguit el que volíem. Però aquesta copa mereix també ser celebrada. Hi haurà temps per fer valoracions. Dilluns en parlarem. Tenim una base sòlida, però aquesta estiu hi haurà moviments. Hi haurà un nou entrenador i vindran jugadors com cada estiu. Volem noms que il·lusionin i jugadors que vinguin a sumar”, va assegurar als micròfons de TV3.